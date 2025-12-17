Martín Calderón
Martín Calderón

JNJ busca que sus sanciones disciplinarias queden fuera del control del Poder Judicial: ¿qué impacto tendría?
JNJ busca que sus sanciones disciplinarias queden fuera del control del Poder Judicial: ¿qué impacto tendría?

JNJ busca que sus sanciones disciplinarias queden fuera del control del Poder Judicial: ¿qué impacto tendría?

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) planteó que las sanciones que imponga a magistrados no puedan ser revisadas por el Poder Judicial, salvo en casos en los que se advierta una vulneración de derechos humanos.

