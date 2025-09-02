La congresista Flor Pablo (no agrupados) denunció un presunto blindaje al presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos, a pocos días de llevarse a cabo la audiencia sobre los pedidos de vacancia.

Precisamente, este jueves 4 de setiembre la JNJ ha convocado a la audiencia donde analizará las peticiones presentadas para vacar a Ríos Patio por tener dos sentencias en su contra.

En su cuenta en “X” (antes Twitter), la legisladora recordó que el pasado 4 de agosto precisó que ambos expedientes eran parte de los medios probatorios ofrecidos desde el inicio y que pidió a la JNJ que oficie al Poder Judicial para obtener copias certificadas.

Así, el 21 de agosto la Corte Suprema le remitió copias certificadas del expediente de divorcio, que acreditan la sentencia por maltrato psicológico, documentos que fueron presentadas seis días después ante la JNJ.

Sin embargo, Flor Pablo mencionó que el último lunes 1 de septiembre la JNJ le respondió declarando “improcedente” esas pruebas, alegando que debieron adjuntarse desde el inicio del proceso contra Gino Ríos.

“Como si eso no bastara, Gino Ríos ha solicitado que la audiencia sea reservada”, señaló la parlamentaria en la red social, donde cuestionó que en vez de valorar el fondo, se escuden en “formalismos”.

🚨 ALERTA: La JNJ ha convocado para este jueves la audiencia sobre la vacancia de su presidente, Gino Ríos Patio.

Pero ya dio la primera señal de que quieren blindarlo, desechando con tecnicismos las pruebas oficiales que presentamos. pic.twitter.com/6maBly738e — Flor Pablo Medina 🇵🇪 (@FlorPabloMedina) September 2, 2025

Como se recuerda, un reportaje de “Cuarto Poder” reveló la existencia de una sentencia por violencia familiar que tenía Ríos Patio, la cual podría haber sido considerada como un impedimento para ser elegido como miembro de la junta por la Comisión Especial.

Gino Ríos reconoció que tiene dos condenas que lo involucran, una del 2004 donde se menciona violencia familiar psicológica como parte de un proceso de divorcio que concluyó en el 2011.

“Además de la sentencia de divorcio que disolvió el vínculo conyugal, también fue emitida por el juez de familia de La Molina una sentencia sobre una materia denominada violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico”, informó el titular de la JNJ en respuesta a la difusión de la información.