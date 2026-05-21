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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) programó para el martes 26 de mayo la audiencia en la que evaluará el recurso de reconsideración presentado por el exfiscal José Domingo Pérez contra la decisión de no ratificarlo en el Ministerio Público.

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