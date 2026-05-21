La Junta Nacional de Justicia (JNJ) programó para el martes 26 de mayo la audiencia en la que evaluará el recurso de reconsideración presentado por el exfiscal José Domingo Pérez contra la decisión de no ratificarlo en el Ministerio Público.

La diligencia se realizará de manera virtual y contará con la participación del propio Pérez, quien confirmó a El Comercio que asumirá personalmente su defensa ante el pleno del organismo. “Soy abogado de mis casos”, señaló.

En marzo pasado, la JNJ resolvió por unanimidad no ratificar a Pérez en el cargo de fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios, tras concluir que no alcanzó el nivel de confianza requerido para permanecer en el cargo. El exintegrante del Equipo Especial Lava Jato aseguró a este Diario que la decisión fue “arbitraria” y vulneró sus derechos.

La audiencia se realizará en un contexto particular para Pérez. Recientemente se sumó a la campaña presidencial de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y además asumió la defensa legal del expresidente Pedro Castillo.

Consultado si volvería a ejercer como fiscal en caso de que la JNJ revoque la decisión inicial, evitó dar una respuesta directa. “Ese escenario debe decidirlo la JNJ”, dijo.

Además, aseguró que el vínculo con Roberto Sánchez “sigue vigente”, y detalló que viajó a Arequipa para participar en una actividad junto a las candidatas a la vicepresidencia de Juntos por el Perú. El evento, denominado “Encuentro por la democracia y defensa del voto popular”, se realizó el miércoles en el local del sindicato de trabajadores de la minera Cerro Verde.

Incluso, Pérez adelantó que Juntos por Perú anunciará este jueves 21 quiénes integrarán su equipo para el denominado debate técnico programado para el domingo 31. Él figura entre las personas consideradas para participar como panelista o, al menos, como asesor del equipo de debatientes.

Audiencia pública

La audiencia de la JNJ será pública, según informaron Pérez y el área de prensa de ese organismo. Por ello, se prevé una diligencia mediática.

Consultado por eventuales cuestionamientos de quienes consideren que podría convertir la audiencia en una tribuna política, el exfiscal respondió: “Siempre lo han dicho”. Y añadió: “La afectación a mis derechos es técnica”.

Además, sostuvo que la no ratificación fue arbitraria: “El recurso de reconsideración tiene como objetivo demostrar que la decisión de la JNJ fue arbitraria en perjuicio de mis derechos”.

“Tampoco debieron sacarme del Ministerio Público sin darme la opción a defenderme”, señaló.

Exposición política le juega en contra

El abogado penalista Vladimir Padilla consideró bastante difícil que la JNJ cambie de posición. “¿De qué manera podría volver a ser fiscal si muestra claramente una vocación política? Un fiscal no debería tenerla, pues eso le resta objetividad”, señaló.

Padilla añadió que lo más adecuado para Pérez, mientras se discute el caso en la JNJ, habría sido mantener una conducta mesurada. “Ha hecho sorna de varios aspectos a través de podcasts. [...] Creo que él mismo ha contribuido a que el resultado que se espera de la Junta no sea satisfactorio para sus intereses”.