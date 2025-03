Rafael Ruiz Hidalgo, uno de los integrantes de la actual Junta Nacional de Justicia (JNJ), fue condenado por prevaricato en el 2010, hecho que habría omitido al momento de postular al cargo, reveló “Punto Final”.

Según el dominical, Ruiz Hidalgo, un abogado de 55 años que por esos días era asesor del entonces presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, ocupó el puesto 7 en el cuadro de méritos del concurso público.

Sin embargo, Rafael Ruiz omitió mencionar que el 7 de diciembre de 2010, cuando era juez suplente, fue condenado a tres años de prisión por el delito de prevaricato, es decir por emitir en su calidad de juez una resolución contraria a la ley.

Según el documento al que accedió “Punto Final”, la sentencia fue emitida por la Sexta Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Esto debido a que en su calidad de juez suplente del 13 Juzgado Laboral de Lima, en el año 2004, ordenó el embargo de las cuentas de una serie de empresas vinculadas al Grupo Gloria, atendiendo una demanda laboral de un supuesto extrabajador.

En el proceso, se comprobó que las empresas de este grupo no tenían relación con la demanda puntual y Ruiz Hidalgo fue condenado por prevaricato.

En su entrevista personal ante la comisión especial, Ruiz confirmó haber sido juez suplente en varios juzgados de Lima, pero omitió la sentencia en su contra. Según el fallo, la condena de tres años de privación de la libertad se suspendía por dos años siempre y cuando Ruiz cumpliera ciertas reglas de conducta.

Entre estas figuraban: no variar de domicilio, comparecer regularmente ante la corte de justicia y cumplir con el pago de la reparación civil de S/1.000. También se le inhabilitaba por un año de ejercer cualquier cargo público.

Omitió sentencia en entrevista

Todo esto fue omitido durante la entrevista. En un momento, Ruiz dijo, quizás presa del nerviosismo, haber trabajado en el Tercer Juzgado Laboral cuando en realidad había laborado en el Décimo Tercero, donde por su actuación fue sentenciado.

Como era de esperarse, Ruiz apeló y perdió en todas las instancias. En octubre de 2013, la Corte Suprema declaró infundado el recurso de queja presentado por él contra las resoluciones que lo declaraban culpable.

Cuando en 2019, se creó la Junta Nacional de Justicia, tras el escándalo de los audios del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el artículo 11 de su ley orgánica especificó que los condenados por delito doloso están impedidos de ser elegidos miembros, incluso aquellos que cumpliendo su sentencia puedan considerarse rehabilitados.

Lo grave del asunto es que en los documentos que anexó a su hoja de vida para postular, Ruiz Hidalgo presentó un certificado de antecedentes penales limpio, sin registro de la sentencia en su contra y un certificado laboral donde tampoco aparecía esa información.

Una posible explicación sobre la omisión de la sentencia se encontraría en un sello, según el cual el expediente pasó al archivo de la Corte Suprema el 29 de octubre de 2024, un día antes de ser elegido miembro de la JNJ.

Según fuentes confiables, una vez que este documento pasa al archivo, vuelve al juzgado inicial para que pueda ingresar al sistema. Sobre el tema, la abogada Cecilia Ruiz indicó que bajo esa modalidad, se indujo al error a todas las instituciones que consultaron información que no estaba registrada.

“Esto no estuvo en el sistema aproximadamente doce años, tal parece que sí porque (…) justamente para acreditar de manera fehaciente los requisitos mínimos del concurso han consultado sus sistemas en mérito a la información registrada a ese momento”, subrayó.

“Si usted tiene un expediente ciertamente con muchos años posterior a la emisión de esa sentencia, que recién en octubre del año pasado pasa al área correspondiente, qué quiere decir, que va a inducir a error a todas las instituciones que han consultado un sistema que no cuenta con la información registrada”, añadió.

Desconocían información

Al respecto, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, señaló que el expediente que presentó el integrante de la JNJ aparecía sin ninguna denuncia o sentencia.

“No, para nada (nos dijo que había sido condenado). Él presentó su registro de condenas totalmente limpio, las opiniones del Ministerio Público, del Poder Judicial limpio”, indicó.

“Si hubiéramos tenido conocimiento, hubiéramos abordado el tema y votado –seguramente- porque no se dé su continuidad por un tema de idoneidad, pero eso no está en el expediente”, agregó.

Por su parte, Javier Arévalo, entonces presidente del Poder Judicial, dijo que desconocía de la sentencia contra su asesor en su despacho y dijo que se abstuvo de votar sobre su nombramiento cuando integró la comisión especial de selección de candidatos.

“No, no sabía. Tengo una sentencia en donde es condenado por prevaricato en su calidad de juez (…) Le hago una aclaración, yo me abstuve de participar, yo no puedo decirle nada del tema, es más me retiré en ese momento para que los señores puedan deliberar. Yo me abstuve porque había sido mi asesor”, alegó.

“Punto Final” intentó comunicarse con Rafael Ruiz Hidalgo para escuchar sus descargos, sin conseguirlo. Además, desde la Junta Nacional de Justicia señalaron que no habría ningún pronunciamiento al respecto.