El alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez, cuestionó la incautación de casi 300 bienes inmuebles vinculados a él y su familia, así como a la universidad Alas Peruanas, al asegurar que se trata de una investigación de hace casi diez años en la cual siempre ha colaborado con todo lo que ha pedido la fiscalía.

“Para mí, a nivel personal, es una decisión un tanto abusiva pero no he leído la orden judicial, pero estamos tranquilos porque seguimos trabajando, hay que seguir adelanto. Quien no la debe, no la teme. Tenemos un recorrido empresarial extraordinario intachable”, respondió ante la prensa luego de un evento en el que comentó sus primeros 100 días de gestión en Cajamarca.

Este martes 11 de abril, tras la aprobación del Poder Judicial, el Ministerio Público con apoyo de la policía de lavado de activos dio inicio a un megaoperativo para incautar unos 295 bienes muebles e inmuebles vinculados a Joaquín Ramírez, a su familia y a la universidad Alas Peruanas que actualmente no se encuentra operativa porque carece de licencia de Sunedu.

“Apelaremos y seguramente, en la siguiente instancia va a resolver de la manera que corresponde porque, después de diez años, es bien raro. Hemos acudido siempre, le hemos dado la información financiera, económica”, aseveró el exsecretareio general de Fuerza Popular.

Joaquín Ramírez aseguró que la incautación es sorpresiva y abusiva. (Facebook: Portafolio Periodístico de Tony Alvarado)

En paralelo, señaló que serán las autoridades actuales de Alas Peruanas, como sus gerentes y el directorio, los que deberán responder ante la fiscalía porque él se encuentra desvinculado de la universidad sin licencia por su labor como burgomaestre.

Joaquín Ramírez aseguró que la diligencia de incautación que, según el ministro del Interior, Vicente Romero; asciende a más de mil millones de dólares, fue una “sorpresa” porque no ha sido citado para declarar ni han pedido ninguna restricción en su contra.

“Durante estos diez años hemos dado todas las facilidades y las seguiremos dando. Lo que me parece raro es que una empresa privada, que es Alas Peruanas que tiene vida propia, que ha crecido con un negocio totalmente legal, ahora digan que se convierte en ilegal”, cuestionó el alcalde provincial de Cajamarca.