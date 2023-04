El alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez, calificó como un atropello en su contra la incautación de bienes que dispuso el Ministerio Público que investiga el delito de lavado de activos que le imputa a él y a miembros de su familia.

“Yo sí confío en la justicia del Perú, en la justicia divina también. Espero que estas cosas se corrijan, esto ha sido un exabrupto de la fiscalía”, comentó en declaraciones difundidas por RPP.

Ramírez aseguró que los encargados de las empresas vinculadas a la Universidad Alas Peruanas, que también ha visto sus locales incautados a nivel nacional, serán los que atiendan la situación legal a través de sus abogados.

Joaquín Ramírez cuestiona incautación de bienes en su contra. (RPP)

“Yo ya no manejo (las empresas), no soy gerente de ninguna de ellas porque estoy dedicado al 100% a Cajamarca porque para eso me han elegido”, comentó.

El exsecretario general de Fuerza Popular también calificó como una “injusticia” el proceso que está enfrentando a través de un laudo arbitral promovido por los actuales gerentes de Alas Peruanas por la propiedad de bienes vinculados a la universidad no licenciada.

La fiscalía de lavado de activos lidera desde la semana pasada incautaciones y allanamientos de cerca de 300 bienes inmuebles y muebles vinculados al denominado clan Ramírez por un valor de más de mil millones de dólares.

Entre los bienes se encuentran departamentos, lotes, tiendas, estacionamientos, un depósito y una casa en Lima Metropolitana, Chiclayo y Cañete a nombre de Joaquín Ramírez Gamarra, alcalde de Cajamarca, excongresista y ex secretario general de Fuerza Popular.

Según la hipótesis fiscal, Joaquín Ramírez formó parte del “brazo comercial” de una presunta organización criminal investigada por lavado de activos. Su función era la de “instrumentalizar empresas de fachada para obtener ganancias ilícitas”.