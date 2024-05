El Ministerio Público se desistió en su pedido de impedimento de salida del país por 36 meses contra Joaquín Ramírez y otros investigados por el presunto delito de lavado de activos en el caso Universidad Alas Peruanas (UAP).

“El desistimiento fue comunicado por la fiscal Milagros Sierra Cerrón durante la audiencia que realizaba el juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Víctor Zuñiga Urday, a fin de resolver la pretensión inicial de la Fiscalía”, informó el Poder Judicial este miércoles.

En la audiencia que se llevó a cabo esta mañana, la fiscal expuso por más de una hora los motivos por los cuales había pedido esta restricción contra Ramírez Gamarra, así como contra Pier Figari y otros siete investigados.

Durante su ponencia, detalló diversos elementos de sospecha por los delitos de organización criminal, así como fraude en administración de personas jurídicas. Sin embargo, no fue así en el caso de lavado de activos agravado, a pesar que mencionó cuatro hechos que habrían sido considerados como supuesto delitos.

“La exhorto analice usted si se va a continuar con el requerimiento, porque así de esa forma no podríamos continuar. Se puede volver a plantear, no significa que no se pueda volver a plantear. No sé, por eso analice usted”, exhortó el juez Zúñiga Urday luego de advertir que sin elementos de convicción relacionados a lavado de activos, se frustraría la pretensión fiscal.

“Este despacho fiscal no ha presentado estos elementos de convicción respecto al delito de lavado de activos, por lo que se va a desistir de este requerimiento, dejando en reserva el poder presentar uno nuevo adjuntando los elementos de convicción pertinentes”, respondió la fiscal Milagros Sierra, quien luego precisó que se retiraba el pedido contra los nueve investigados.

#LoÚltimo Fiscalía se desiste de la solicitud de impedimento de salida del país por 36 meses contra Joaquín Ramírez Gamarra, Pier Figari Mendoza y otros siete investigados por el presunto delito de lavado de activos y otros, por el caso #UAP. pic.twitter.com/iwYSLml7Et — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) May 29, 2024

El Ministerio Público está investigando los presuntos delitos de lavado de activos, fraude en la administración de personas jurídicas y organización criminal en el caso Universidad Alas Peruanas, por el que en abril del 2023 se ordenó la incautación y allanamiento de cerca de 300 bienes vinculados a esta casa de estudios.