Joaquín Ramírez pide que investigación por lavado de activos concluya Ex secretario general de Fuerza Popular es investigados por la compra de dos inmuebles valorizados cada uno en más de US$ 2 millones y por presunta entrega de US$ 15 millones por parte de Keiko Fujimori.

Joaquín Ramírez es investigado por el fiscal de lavado de activos Wilson Salazar Reque. (Foto: GEC)