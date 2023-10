En septiembre pasado, el Poder Judicial lo convocó para que declare este martes por los aportes de Odebrecht a la campañas electoral del Partido Nacionalista en el 2011. No obstante, Barata argumentó una “imposibilidad jurídica” y recordó que todas sus declaraciones testimoniales las realiza desde Brasil, a donde retornó en el 2016.

“Todas las declaraciones testimoniales que he brindado a lo largo de estos años se han realizado a través del procedimiento de cooperación penal internacional”, señaló en un escrito presentado ante el Equipo Especial del Caso Lava Jato.

El coordinador del mencionado equipo especial, el fiscal superior Rafael Vela, dijo en entrevista a El Comercio en septiembre pasado que Barata estaba en la obligación de presentarse.

Consultado aquella vez por los riesgos que corría Barata si no se presentaba, Vela respondió: “El acuerdo [de colaboración] contempla también procedimientos de revocatoria, porque están en la ley descritos. La revocatoria de un acuerdo es siempre una posibilidad en términos de un incumplimiento”.

La defensa de Barata

El abogado César Nakazaki, representante legal de Barata, dijo que “no tendría que darse” la revocatoria del acuerdo de colaboración eficaz por dos razones: una estratégica y otra jurídica.

“Hay que tener presente que el acuerdo de colaboración eficaz sigue siendo una herramienta muy importante para que la fiscalía saque adelante sus juicios, así que desde el punto de vista estratégico, no veo viable que se dé ese escenario [de la revocatoria]”, señaló a El Comercio.

El abogado añadió: “Y desde un punto de vista jurídico, [...] lo que se ha hecho es señalar que, conforme a los términos de la colaboración eficaz, el procedimiento para que se tome testimonio a una persona que domicilia en el extranjero es vía la cooperación penal internacional, no con un testimonio presencial”.

Nakazaki aseguró que Barata sí está dispuesto a declarar, pero de manera virtual desde Brasil, como lo hizo por el Caso Metro de Lima en septiembre pasado.

“Tiene que declarar en Brasil. A la fiscalía lo que le dificulta son los dos pronunciamientos dados por la justicia brasilera, entonces - en mi apreciación - buscó un atajo haciéndolo declarar en el Perú, pero eso no está en el acuerdo”. César Nakazaki, abogado de Jorge Barata

Sobre los pronunciamientos de la justicia brasilera, el abogado precisó que el primero invalida las pruebas que provengan de los sistemas informáticos MyWebDay y Drousys; y el segundo, que la cooperación penal internacional que estaba tramitándose no procede en la medida en que se refiera a temas vinculados a esos sistema.

“Eso es lo que ha prohibido. No le ha prohibido declarar”, señaló.

La posición fiscal

No obstante, una fuente de la fiscalía señaló a El Comercio que está abierta la posibilidad de revocar los beneficios que recibió Barata por “posible incumplimiento” del acuerdo de colaboración eficaz.

“Barata está obligado a comparecer ante las autoridades peruanas tan pronto sea convocado. [...] La cláusula bastante literal y clara dice que él tiene que cumplir siempre con las convocatorias”, señaló.

Además, consideró que Barata no está mostrando la voluntad de cumplir con el acuerdo y estimó que en la audiencia de hoy [martes 10] “se ejecutará el apercibimiento legal” de prescindir de su declaración, ya que el juicio contra Humala está en el tramo final.

Por último, señaló que el ex jefe de Odebrecht tiene varias investigaciones en las que no se le incluyó y otras que se archivaron gracias al acuerdo de colaboración eficaz. No obstante, si este se le revoca, posiblemente la fiscalía evaluará incluirlo en diversas investigaciones, con todo lo que eso significa en términos procesales; es decir, con la posibilidad de solicitar medidas coercitivas que van desde la comparecencia simple hasta la prisión preventiva.

En tanto, el abogado penalista Vladimir Padilla destacó que a Barata se le perdonaron sanciones penales bajo la obligación que participe en diversos procesos. “Y para eso no puede poner condiciones. Tiene que colaborar”, dijo.

"Si es que no cumple las obligaciones que tiene como colaborador, puede revocarse los beneficios que ha obtenido. [...] Se le ha perdonado todo con tal que contribuya. Si el juzgador indica que él venga, tiene que venir". Vladimir Padilla, abogado penalista

Por su parte, el abogado penalista Andy Carrión recordó que el fiscal Germán Juárez Atoche, a cargo del caso contra Humala, deslizó durante las audiencias la opción de revocar la colaboración eficaz.

“Ya se ha advertido esa posibilidad en audiencias pasadas. Es perfectamente posible que la fiscalía solicite la revocatoria”, dijo.

Por el caso de los aportes de Odebrecht, la fiscalía pide 20 años de cárcel para Humala y 26 para Heredia.