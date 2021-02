El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada, consideró este martes que las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro no deben seguir ni “un minuto más” en la fiscalía; puesto que con su accionar “han denigrado al Ministerio Público”.

En diálogo con Canal N, Chávez Cotrina reveló que “en ningún momento” las fiscales le hicieron saber que se reunieron en el 2018 con el entonces presidente Martín Vizcarra, cuando la investigación del caso estaba siendo coordinada por su despacho, y descartó que hayan existido presiones del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry.

“La conducta de estas fiscales, lo que han hecho es denigrar la función del Ministerio Público. No solamente por haberse reunido clandestinamente con el señor Vizcarra, cuando yo era su coordinador el 2018. El 2018 yo era su coordinador, todavía no había un grupo especial. En ningún momento, me explicaron o me dijeron que habían tenido este tipo de reuniones y si me lo hubieran pedido me hubiera opuesto. Nunca hubo ningún tipo de presión por ningún fiscal. Ni siquiera por el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry porque jamás se lo iba a permitir”, señaló.

“He solicitado por eso que se les retire su designación como fiscales provinciales de crimen organizado, independientemente de si las van a sacar del equipo especial que me parece muy bien. Creo que estas señoras [Rocío Sánchez y Sandra Castro] no deben permanecer un minuto más en el Ministerio Público”, indicó.

Chávez Cotrina aseveró que las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro se pelearon “cuando forman el equipo especial” del caso Cuellos Blancos del Puerto y lamentó que no lo hayan “podido manejar”.

“Esto debió cortarse desde el primer momento en que han habido enfrentamientos internos entre ellas”, remarcó.

