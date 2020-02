En entrevista con El Comercio, Jorge Ramírez, exprocurador ad hoc para el Caso Lava Jato, detalló las gestiones que realizó ante la posibilidad de una demanda de la empresa brasileña Odebrecht por la resolución del contrato del proyecto del gasoducto sur peruano (GSP), hecho que finalmente sucedió.

—¿Cómo se enteró de su cese del cargo de procurador?

Por un amigo que me mandó por WhastApp la resolución que salió en El Peruano.

—¿No le comunicaron formalmente de su cese?

No, para nada, no hicieron nada de eso, me enteré por la prensa. Sentí un sentimiento de frustración por no haber cumplido los objetivos que me he planteado. Decepción por la forma en la que fui tratado. Sin embargo, este es un cargo de confianza, creo que hemos cumplido grandes metas como es que encontré a la procuraduría con una empresa incorporada [al proceso de colaboración eficaz], ahora hemos terminado con más de treinta empresas.

—Usted señala que informó sobre la reunión entre el ministro de Energía y Minas y los representantes de Odebrecht al Minjus.

Nosotros nos enteramos de la intención de la empresa Odebrecht de demandar al Estado peruano antes de Navidad, la semana anterior a la Navidad. El día 23 de diciembre yo voy donde la ministra de Justicia […] y le informo de la intención de Odebrecht de demandar al Estado peruano.

—El procurador general Soria dijo que fue usted quien gestionó esa reunión entre el Ministerio de Energía y Minas y la empresa Odebrecht.

La ministra me dijo que se iba a ver el tema y ahí acabo la reunión. Y en la noche, allá a las 8 p.m. me llama el ministro Liu y me dice que había recibido la llamada de la ministra de Justicia y que le había puesto al tanto de esta intención [de Odebrecht] de demandar [al Estado]. Quedamos para conversar después de Navidad. Entonces, el 26 de diciembre yo concurro a su despacho del Minem. Nos reunimos en su directorio, me explicó el estado del proyecto [gasoducto]. Yo le manifesté los riesgos que podía tener una demanda de Odebrecht, pero principalmente le dije que mi motivación era ver cómo Odebrecht podía pagar la reparación civil. El ministro se mostró interesado en destrabar el proyecto gasoducto, quedamos en una reunión con la empresa Odebrecht para el 9 de enero.

—Y esa reunión se produce el 9 de enero. ¿Previamente usted informó a la ministra Revilla?

Informo el día 8 de enero al Consejo de Defensa Jurídica del Estado que me iba a reunir el día siguiente, dentro del marco de la colaboración eficaz, por el proyecto gasoducto. Informo que tenía una cita con funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, con funcionarios de la empresa Odebrecht y que iba a asistir porque se iba a tratar asuntos relacionados a la reparación civil que iba a cobrar por la admisión de culpabilidad de la empresa en el Caso gasoducto.

—¿Y usted conversa con la ministra directamente para informarle de esta reunión?

No. Después de la reunión con el ministro ya no converso con la ministra. Le informé vía WhatsApp.

—¿Qué le deja por escrito vía WhatsApp?

Le informé de manera general que el ministro Juan Carlos Liu había tenido una reunión propositiva.

—¿Usted le informó todo de lo que hizo en calidad de procurador?

No, no. Le informé de la reunión, que había sido propositiva con el ministro Juan Carlos Liu, pero de manera muy escueta, lo que alcanza en un WhatsApp.

—¿Qué se conversó en la reunión del día 9 de enero?

En la reunión surgió la pregunta de quién era la persona competente [para evitar un arbitraje], y el ministro dijo que no era la persona competente, que la competencia estaba en el Ministerio de Economía. Él quedó en que iba a coordinar con la ministra de Economía y Finanzas [María Antonieta Alva] y que luego de las coordinaciones entre ministros iban a avisarle a la empresa el resultado de la misma.

—¿Ese mismo día ustedes acuden al Ministerio de Economía?

Ese mismo día el ministro se comunicó con la ministra de Economía. Después de estar un par de horas en mi oficina, por la tarde, me llaman del despacho de la ministra de Economía a una reunión. Fui en la noche. Cuando empezó la reunión con la ministra me dijo que había hablado con el ministro de Energía y Minas, me sorprendió que no estuviera alguien del propio Ministerio de Energía y Minas.

—Lo esperaba solo la ministra de Economía.

Con sus asesores. Y bueno, ahí le tuve que informar de la reunión de la mañana y del tema de la demanda, el interés de Odebrecht. Y lo mismo: que mi interés era el tema de la reparación civil. Entonces la ministra me comentó que sus asesores le dijeron que este era un asunto de competencia de la Comisión Especial que ve los arbitrajes internacionales en el MEF, a cargo del señor Ricardo Ampuero. La ministra señaló que iba a hacer las consultas correspondientes, que en todo caso me iba avisar. Entonces le dije que ese asunto no era mi competencia, que era un asunto que tenía que resolverse entre los ministros, entre el ministro de Justicia, el ministro de Energía y Minas, y la ministra de Economía.

—¿Usted se comunicó con el primer ministro, con el señor Zeballos?

No

—Pero el exministro Liu dijo que le informó sobre la reunión con Odebrecht al primer ministro Zeballos…

El señor Liu me dijo que el primer ministro estaba al tanto de todo.

—¿De qué? ¿De la demanda?

No, estaba al tanto de la reunión con Odebrecht que Liu había convocado.

—¿Y eso cuándo se lo dijo?

En la reunión del 26 de diciembre.

—¿Le sorprendió la reacción del primer ministro Vicente Zeballos en conferencia de prensa al saber de la demanda interpuesta por Odebrecht ante el Ciadi?

No quiero entrar a esos temas que son de carácter político, yo me dedico a mi tema estrictamente técnico. […] Parece que hay un doble discurso. Por un lado, apoyan al equipo especial y el acuerdo de colaboración eficaz y justamente los beneficios que da a las empresas que colaboran […] Pero también la procuraduría necesita del trabajo y el respaldo suficiente cuando se firmen las siguientes colaboraciones eficaces con empresas a través mío, yo era representante del Estado peruano.

—Cuando Vicente Zeballos era ministro de Justicia y usted suscribió el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht y el equipo especial Lava Jato, ¿él tuvo conocimiento sobre el contenido del convenio?

Yo he informado al entonces ministro de Justicia sobre el estado del monto de reparación civil, las condiciones de pago y el cronograma de pago antes de la firma del acuerdo y también después de la firma del acuerdo.

—¿Usted le entregó una copia del acuerdo?

Yo he informado del monto de la reparación civil y las condiciones de pago antes y después del acuerdo a Zeballos.

—¿Cree usted que el presidente Martín Vizcarra tenía conocimiento de sus reuniones con los ministros por el Caso Odebrecht?

Es muy subjetivo, yo prefiero no ahondar más en las crisis.