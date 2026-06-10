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José Domingo Pérez no seguirá en el Ministerio Público tras decisión unánime de la JNJ en su proceso de ratificación. (Foto: GEC)
José Domingo Pérez no seguirá en el Ministerio Público tras decisión unánime de la JNJ en su proceso de ratificación. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La Fiscalía de la Nación dio por concluida la designación de José Domingo Pérez en el Ministerio Público, luego que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidiera no ratificarlo en el cargo.

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