Opinión

Se debe identificar supuesto abuso del cargo

El abogado penalista Andy Carrión dijo a El Comercio que en casos de presunto enriquecimiento ilícito se debe identificar tanto un desbalance patrimonial como un supuesto abuso del cargo. Este último aspecto, apuntó, hasta ahora no se ha conocido en este caso.

"La pericia es un elemento indiciario más [...] Es un elemento técnico importante,pero el fiscal también requiere evaluar estos elementos. El enriquecimiento ilícito tiene dos presupuestos: desbalance patrimonial y abuso del cargo. Con el solo incremento por sí mismo, si no hay abuso del cargo, no hay caso".

En cuanto al argumento del fiscal sobre la no consideración de los viáticos, dijo que este es "un argumento factible", en particular si la pericia solo duró un mes. "Es posible que no hayan tomado en cuenta muchas cosas. He visto casos en que la pericia tomó seis meses, ocho meses. No es tan fácil. Hacerlo en un mes implica, por la celeridad, asumir ciertos errores".

No obstante, consideró que los nuevos elementos que pueda aportar el mismo investigado, entre ellos una pericia de parte, recién podrían sumarse al caso en una eventual fase de investigación preparatoria.