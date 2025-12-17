El fiscal José Domingo Pérez se pronunció sobre la desactivación de los equipos especiales, anunciada por el fiscal de la Nación encargado, Tomás Gálvez, y dijo que las consecuencias en los casos van a ser responsabilidad exclusiva del actual titular del Ministerio Público.

En entrevista con RPP TV, afirmó que con las críticas de Gálvez Villegas al equipo especial del caso Lava Jato “queda claro que no somos del agrado de quien jefatura actualmente la Fiscalía de la Nación”.

“Si el señor Tomás Gálvez toma la decisión [de desactivar los equipos especiales], ya será responsabilidad de él y de las consecuencias que seguramente tendrá”, expresó.

“Eso [que los casos del equipo Lava Jato pasen a otros fiscales] va a depender de la decisión del señor Tomás Gálvez, porque finalmente si él decide desactivar, las consecuencias o el resultado de los casos va a ser absolutamente su responsabilidad porque la decisión la va adoptar él”, agregó.

Mencionó que según otros antecedentes, el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, lo retiró junto a Rafael Vela del equipo Lava Jato a finales del 2018 y la justicia, en dos instancias, lo terminó condenando por el delito de encubrimiento real.

“No adelanto eso [podría correr la misma suerte Tomás Gálvez], hay un antecedente que, entiendo, debe ser observado no solo por la Junta de Fiscales Supremos, sino por el propio doctor Tomás Gálvez”, alegó.

Evaluará su situación

Pérez Gómez advirtió que seguirá defendiendo su labor dentro del Ministerio Público a través de una “resistencia ética” y si finalmente no se dan las condiciones para que pueda desarrollar una “labor independiente y autónoma”, tendrá que analizar otras opciones, que incluyen una posible renuncia.

“Si en el Ministerio Público no desean que pueda prestar mi labor, tendré que ver no solamente en el mundo institucional, sino privado. Tengo que defender esta labor que desarrollamos en el Ministerio Público siempre y cuando se den las condiciones, y si no se dan condiciones, la renuncia también es una protesta de dignidad sobre lo que ocurre en la institución”, subrayó.

Consultado sobre si renunciará al cargo, José Domingo Pérez señaló que tendrá que evaluar ese escenario luego de analizar la situación en el Ministerio Público.

“Esa es una situación que tendré que evaluarla en el momento que ello ocurra y ver cuáles son las consecuencias que van a haber en mi labor. Soy un fiscal de carrera, a mí nadie me regaló el puesto, concursé hace ya más de 20 años he ido ascendiendo y espero hacer una carrera en mi institución”, acotó.

“Si mi institución lamentablemente ya no responde a intereses de la Constitución y la ley, sino a intereses ajenos, queda claro que salgo sobrando en una institución que se está guiando sobre otros aspectos”, sentenció.