El Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro realizó una serie de diligencias preliminares como parte de la investigación por el presunto delito de tráfico de influencias por las reuniones del presidente José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang.

La fiscal provincial Diana Mayra Paico Guevara dispuso la recopilación de videos de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima, de la municipalidad de San Borja y de un inmueble ubicado en el distrito de San Borja, entre otras diligencias.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

La finalidad es esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales. Como se recuerda, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, abrió una investigación preliminar contra Jerí Oré por las reuniones que sostuvo fuera de Palacio de Gobierno y que no fueron registradas.

🚨 #LoÚltimo | Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Cuarto Despacho) realiza diligencias preliminares como parte de la investigación por el presunto delito de tráfico de influencias en dos reuniones que sostuvo el empresario… pic.twitter.com/5lpgx4ynMa — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 21, 2026

Fuentes del Ministerio Público informaron a El Comercio que los presuntos delitos son patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado.

LEE MÁS: Comisión de Fiscalización cita a José Jerí para declarar por reuniones con empresario este 21 de enero

Las indagaciones, precisaron, se iniciaron el jueves 15 de enero, después de la primera denuncia periodística del programa dominical “Punto Final”, que daba cuenta de la reunión entre el mandatario y el empresario, en un chifa de la capital, el 26 de diciembre del 2025.

Las fuentes también señalaron que a la investigación en curso se sumará el segundo encuentro de Jerí con Yang -el 6 de enero del 2026- así como la reunión con el empresario chino Ji Wu Xiaodong, investigado por presunto crimen organizado y tala ilegal. Ambos hechos fueron revelados el domingo 18 de enero por “Cuarto Poder”.

Lo que se está realizando es un pedido de información a todas las entidades comprometidas y otros actos urgentes, de acuerdo a lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) emitida a favor de la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025).

Por ello, una vez que recaben la información y citen a Jerí hasta en dos oportunidades -como máximo-, el caso deberá ser suspendido hasta que concluya su mandato presidencial.