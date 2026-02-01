El Poder Judicial ordenó inaplicar una ley que el presidente José Jerí promovió a favor de la Confederación Nacional de Comerciantes (CONACO), respecto a la compisición y fondos de las cajas municipales, según reveló “Panorama”.

Según el dominical, el Juzgado Constitucional Permanente de Huancayo concedió una medida cautelar presentada por la Caja Municipal Huancayo contra el mandatario y el Congreso para suspender los efectos de dicha ley.

Dicha norma había sido incluida en la Ley de Endeudamiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), modificaba la composición de los directorios de las cajas municipales y cambiaba el proceso de elección de sus integrantes.

“Panorama” detalló que en mayo de 2025, el entonces legislador impulsó junto al congresista Ilich López (Acción Popular) dicho proyecto y que proponía que el directorio de las cajas municipales esté conformado por siete integrantes, incluyendo un representante elegido por la CONACO.

Cabe recordar que Jerí Oré se desempeñó como abogado de la CONACO. En su calidad de secretario de la Comisión de Economía del Congreso, avaló el texto sustitutorio que incorporó a los representantes de dicho gremio en el directorio de las cajas municipales.

La medida cautelar fue emitida el pasado 25 de enero contra el presidente José Jerí, el titular del Congreso y el presidente del Consejo de Ministros, según informó Jorge Solís, exgerente de la Caja Municipal Huancayo.

“Nosotros denunciamos el hecho ante la Comisión de Ética que presidía en ese momento el congresista Elvis Vergara. La archivó de plano, la denuncia que presentamos fue por conflicto de intereses y tráfico de influencias”, detalló al dominical.