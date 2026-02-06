El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, consideró que “es necesaria” tomar otra declaración del mandatario José Jerí por la contratación de cinco allegadas en el Despacho Presidencial y los ministerios de Educación y del Ambiente, luego de reunirse con él en Palacio de Gobierno.

En entrevista con RPP Noticias, indicó que se siguen recabando pruebas de este caso y que aún no se ha decidido la fecha en que se llevará a cabo dicha diligencia, pero enfatizó que de todas maneras “va a realizarse”.

“Ese hecho se incorporó a la investigación, se están recabando pruebas, documentos, información para continuar la investigación. Efectivamente, también hay la posibilidad de tomar una declaración adicional al presidente”, expresó.

“De momento todavía no hemos determinado fecha, pero sí es necesaria otra declaración sobre estos nuevos hechos y eventualmente algunos otros que puedan aparecer. Aún no se ha decidido cuándo, pero sí eso va a realizarse”, agregó.

Gálvez Villegas manifestó que se han realizado “muchísimas diligencias, bastantes”, pero evitó dar mayor información a raíz de un fallo del Tribunal Constitucional, que “ha establecido esa reserva con mayor rigor”.

Cabe recordar que la Contraloría General de la República solicitó información al Despacho Presidencial y a dos ministerios sobre las contrataciones de cinco allegadas al mandatario.

Sobre franja electoral

El titular interino del Ministerio Público señaló que su institución ya inició las investigaciones por el presunto mal uso de la franja electoral, a raíz de la denuncia del candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez.

“Esto ya se vio desde antes de ayer. Ya coordinamos con el fiscal coordinador de las fiscalías anticorrupción para que disponga que se inicie una investigación por ese caso. Anoche conversamos nuevamente, ya me corroboró que ya se habían remitido los datos para que se inicie la investigación”, subrayó.

“Obviamente una investigación entra a mesa de partes y allí aleatoriamente se distribuye a qué fiscalía llega, allí hay un procedimiento automático que distribuye las denuncias. Se supone que ayer se hizo la distribución aleatoria y ahora ya debe tener un fiscal concreto para que realice la investigación”, añadió.

Tras explicar que ya se asignó un fiscal al caso, cuyo nombre aún no conoce, Tomás Gálvez advirtió que se estaría ante indicios de la comisión del presunto delito de peculado o eventualmente colusión.

“Ciertamente se advierte la presunta comisión del delito de peculado o eventualmente colusión porque ciertamente se trata de fondos públicos que tienen una finalidad. Si se está desviando de esa finalidad y, por el contrario, se están apropiando de esos fondos, obviamente hay indicios razonables de la comisión de un delito y por eso es que se van a iniciar las investigaciones”, enfatizó.

“Ayer se repartió aleatoriamente, hasta ayer no sabía y ahora todavía no me indican, pero ahorita debe tener un fiscal que debe estar iniciando las investigaciones”, sentenció.