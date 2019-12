El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) José Luis Sardón negó haber conocido sobre el aporte que hiciera la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) de US$100 mil a la asociación civil Reflexión Democrática durante la campaña del 2011.

Sardón de Taboada respondió este miércoles ante el fiscal José Domingo Pérez en la sede del TC como parte de las investigaciones a los presuntos aportes ilícitos a las campañas de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

En declaraciones a El Comercio, el miembro del TC indicó que solo Roque Benavides y José Elice sabían de dónde venían los fondos que recibía la asociación. “Yo no tengo ni idea de dónde venía el dinero, lo que si sabía era que el dinero provenía era de instituciones lícitas”, dijo.

“Hacia finales de 2005 y estando en el directorio Roque Benavides, tuvimos el acercamiento de algunos empresarios que estaban preocupados porque se había dado la ley de partidos políticos en el 2003 y nos explicaron que cuando habían elecciones a veces ellos recibían pedidos de candidatos de apoyo y preferían canalizarlos a través nuestro”, declaró.

José Luis Sardón señaló que como parte del Consejo Directivo se encargó de seleccionar a un jurado que se encargaría de seleccionar a los beneficiarios del programa “Impulso para un mejor Congreso” en el 2011.

Según explicó, el jurado estuvo integrado por rectores de diferentes universidades. Manuel Burga (San Marcos); Felipe Ortiz de Zevallos (Pacífico); Ilse Wisotzki (Universidad de Lima); y Luis Bustamante (UPC).

“Yo me limité a hacer la convocatoria de los rectores, nunca me atreví a sugerirles nada porque eran personas muy respetables y no iban a aceptar ningún tipo de presión, yo no tengo ni idea de dónde venía el dinero”, agregó.