José Luna Gálvez, fundador de Podemos Perú, es investigado por el presunto delito de lavado de activos. (Foto: GEC)
José Luna Gálvez, fundador de Podemos Perú, es investigado por el presunto delito de lavado de activos. (Foto: GEC)
/ Hugo Perez
Por Redacción EC

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional archivó parte de la investigación seguida contra el excongresista y fundador del partido Podemos Perú, José Luna Gálvez, y ordenó continuar las pesquisas por otros hechos.

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