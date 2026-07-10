El presidente José María Balcázar seguirá siendo procesado por presunta apropiación ilícita. (Foto: Presidencia)
El presidente José María Balcázar seguirá siendo procesado por presunta apropiación ilícita. (Foto: Presidencia)
/ BRAIAN REYNA GUERRERO
Por Redacción EC

El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo declaró infundado el pedido de prescripción de la acción civil presentado por la defensa del presidente José Balcázar, en el marco del juicio oral que afronta por presunta apropiación ilícita.

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