Benavides fue suspendida por seis meses como fiscal suprema por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), luego de que una investigación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) a sus principales asesores la sindicara como cabecilla de una presunta red criminal enquista en la cúpula de la referida entidad.

De acuerdo a la tesis del Eficcop, la organización criminal alcanzó uno de sus objetivos: “copar” los equipos especiales de fiscales y los subsistemas de fiscalías especializadas “a través de la conclusión de designación o suspensión de funciones de fiscales superiores, adjuntos supremos y/o coordinadores nacionales”.

La red presuntamente dirigida por Benavides apuntó a “beneficiar” con “archivos o sobreseimientos” a causas penales donde tenía intereses.

(Foto: El Comercio)

Para ello, la suspendida fiscal de la Nación habría orquestado la suspensión del fiscal superior Rafael Vela en la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público para luego destituirlo de la coordinación del equipo especial Lava Jato; también retiró a la fiscal superior Marita Barreto del Eficcop tras la operación Valkiria; y meses atrás había puesto a Elmer Ríos al frente del equipo especial “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Fuentes del Ministerio Público refirieron a El Comercio los primeros pasos de Villena, como máxima autoridad de la institución, apuntaron a retirar a todos los que “eran bastantes cercanos” a Benavides “y que le decían sí a todo”.

Por ejemplo, el 13 de diciembre, al día siguiente de su elección, el fiscal de la Nación interino emitió su primera resolución aceptando la renuncia de Marco Huamán Muñoz- considerado el brazo derecho de su antecesora-al cargo de coordinado del Área Especializada en Denuncias Constitucionales. Esta oficina ve las investigaciones a presidentes, ministros y congresistas, entre otros aforados.

Huamán ha sido incluido en el organigrama de la red criminal, porque habría intervenido en la designación de Guillermo Silva Loli como fiscal adjunto provisional en el Eficcop, a fin de que sea los “ojos y oídos” de la ex titular del Ministerio Público en ese conjunto.

Los cambios realizados por el fiscal de la Nación interino

Fecha de nombramiento Nombre y apellido Cargo Antecesor designado por Patricia Benavides 12/12/2023 Marita Barreto Rivera* Coordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder. Fredy Gutiérrez Crespo 12/12/2023 Elssie Garavito Chang Coordinadora encargada del Equipo Especial Lava Jato. Marena Mendoza Sánchez 13/12/2023 Delia Espinoza Valenzuela Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos. Miguel Ángel Vegas Vaccaro 14/12/2023 Luis Alberto Germaná Matta Coordinador del Área Especializada en Denuncias Constitucionales. Marco Huamán Muñoz 14/12/2023 Designación en el Despacho de la Autoridad Nacional de Control. Carlos Alberto Muñoz León (aprobó suspensión de Rafael Vela en la ANC en primera instancia) 15/12/2023 Miguel Alan Puente Harada Gerente general del Ministerio Público Edelmira del Carmen Barrantes Pérez 15/12/2023 Ellyde Secilia Hinojosa Cuba Jefe de la Oficina de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones Edgar Alfredo Rebaza Vargas 16/12/2023 Alcides Chinchay Castillo Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos (tiene el juicio a Emma Benavides). Uriel Terán Dianderas 16/12/2023 Jorge Chávez Cotrina Coordinadora de las Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad. Marena Mendoza Sánchez 18/12/2023 Escarleth Daysi Laura Escalante Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios. 18/12/2023 Elma Sonia Vergara Cabrera Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio. Wilfredo Avellaneda Esaine 20/12/2023 Aurora Fátima Castillo Fuerman Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Ciberdelincuencia Juan Humberto Flores Cáceres 20/12/2023 Secretaria General de la Fiscalía de la Nación Fiorella Roxanna Casique Alvizuri 21/12/2023 Magaly Quiroz Caballero Coordinadora del equipo especial que investiga a “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Elmer Ríos Luque

El retorno de Mendoza al norte

Tres días después de aceptar la renuncia de Huamán, Villena dejó sin efecto dos nombramientos hechos por Benavides: primero retiró al fiscal superior Elmer Ríos Luque de la coordinación del equipo especial que investiga a “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Días después designó en ese puesto a la fiscal Magaly Quiroz.

Quiroz, quien tenía la investigación de la carpeta principal de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, fue separada del equipo especial por Ríos Luque en setiembre último, en una decisión que no tuvo respaldo técnico, sino que se ejecutó por una orden de la fiscal de la Nación suspendida.

La otra salida fue la de la fiscal superior Marena Mendoza de la coordinación de las Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad. Esta oficina tiene a su cargo las investigaciones por las muertes en enfrentamientos con la Policía y Fuerzas Armadas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso.

(Foto: Archivo GEC)

De acuerdo a fuentes de este Diario, Mendoza fue un personaje de absoluta confianza de Benavides, al punto que en la última semana de noviembre tuvo también las direcciones del Eficcop y del Equipo Especial Lava Jato. En este último también fue separada y en su reemplazo ingresó Elssie Garavito Chang. Ella fue fiscal adjunta de Vela.

Mendoza-tras la suspensión de la fiscal suprema- retornó a la Fiscalía Superior de Familia de La Libertad.

Villena, además, dispuso que Uriel Terán-quien desde la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, pidió el sobreseimiento de la investigación a la jueza Emma Benavides- regrese a la Fiscalía Superior Mixta Descentralizada e Itinerante de Camaná, de Arequipa.

La jueza Benavides, hermana de la ex fiscal de la Nación, afronta un proceso penal por presuntamente haber liberado a acusados de narcotráfico a cambio de sobornos.

“Se requería una función de limpieza”

Al respecto, el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado remarcó que cualquiera que hubiera ingresado a la Fiscalía de la Nación ante la sospecha de que Benavides habría encabezado una organización criminal hubiera tomado las mismas medidas de Villena. Es decir, separar a los allegados a su antecesora de cualquier puesto desde donde pudieran haber “contaminado o interferido en los procesos” del Ministerio Público.

En diálogo con El Comercio, Maldonado indicó que el fiscal de la Nación interino, con sus acciones, ha marcado distancia de la suspendida fiscal suprema.

“Se requería una función de limpieza y de desvinculación de todo aquello que pudiera ser una amenaza, si hubiera ocurrido lo contrario estaríamos hablando de un hecho inaceptable”, subrayó.

El ex abogado del Estado, además, refirió que “es posible” que el Ministerio Público recupere su rumbo, porque no estaba en condiciones normales. “Aquí estamos hablando de una posible captura del despacho de la Fiscalía de la Nación por parte de una red criminal. Una situación así no se podía tolerar”, expresó.

Maldonado dijo esperar que el juez supremo Juan Carlos Checkley rechacé el pedido de sobreseimiento hecho por el fiscal Terán.

“Es fiscal ha actuado como un cómplice, el juez debe rechazar este pedido y tiene que disponer enviar copias de todo a la fiscalía correspondiente para que inicie acciones legales”, acotó.

Por su parte, la exministra de Justicia y Derechos Humanos Marisol Pérez Tello refirió que las medidas adoptadas por Villena son “interesantes”, porque podría probar que el Ministerio Público “puede purgarse a sí mismo”. Añadió que es clave fortalecer también las fiscalías que investigan la trata de personas, derechos humanos y organización criminal.

“Era dramático que pongan a fiscales nuevos [como coordinadores], era imposible que logren revisar cajas y cajas [de archivo]”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, la también excongresista dijo que los cambios que realizó Benavides en los equipos especiales y en determinadas fiscales “buscaban impunidad”.

“Me parece importante que se determine si se benefició o no a alguien en particular. Me parecen saludables los cambios hechos [por Villena] y ojalá ayuden a que se consolide esa institución”, sostuvo.

Pérez Tello remarcó que el nuevo fiscal de la Nación deberá definir si abre o no investigación preliminar contra Benavides y un sector de congresistas que presuntamente coordinaron con Jaime Villanueva la inhabilitación de la ex titular del Ministerio Público Zoraida Ávalos, la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo y el proceso a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“Espero que se haga [la investigación], soy respetuosa de los plazos procesales, hay que esperar con tranquilidad y confianza”, finalizó.

La abogada penalista Liliana Calderón indicó que las acciones adoptadas por el fiscal de la Nación interino han sido en respuesta a los cambios, sin justificación, que dispuso Benavides.

“Estos son cargos de confianza, no es por elección o que sigan un proceso regular [como un concurso], entonces le corresponde directamente a la autoridad decidir si continúa o no, no necesita de explicaciones para retirarlos, la nueva gestión del Ministerio Público busca desmarcarse de todo lo que ha venido pasando, sobre de los cuestionamientos”, subrayó a este Diario.

Más información

Villena también requirió las renuncias del jefe del Instituto Nacional de Medicina Legal, de los gerentes, los subgerentes y de los asesores de la Fiscalía de la Nación y de la Gerencia General.

Además, solicitó la intervención de la contraloría para que realice una auditoría de la administración de Benavides.