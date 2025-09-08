La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se pronunció sobre la autorización al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, para que pueda viajar a Suiza y consideró que “el riesgo de fuga puede estar”.

En declaraciones a RPP Noticias, indicó que la responsabilidad del viaje de Santiváñez Antúnez es exclusiva de la Corte Suprema, que permitió su salida del país pese a tener una orden de impedimento.

“No puedo opinar por casos que son ajenos a mi competencia. Legalmente todo eso se tiene que determinar. Hay controles que ejercerá la Procuraduría General de la República, el propio juzgado, en fin. Cada fiscal responde por su caso”, expresó.

“Lo del señor Santiváñez es un tema legal simplemente. El riesgo de fuga puede estar, pero si hay una autoridad jurisdiccional, la Corte Suprema, que lo ha permitido, ellos, bueno, ya saben lo que están haciendo”, agregó.

Como se recuerda, Juan José Santiváñez, como ministro de Justicia y Derechos Humanos, recibió la autorización del Gobierno para viajar por su cargo en una actividad oficial a Ginebra, Suiza, desde el sábado 6 hasta el jueves 11 de setiembre.

La resolución suprema 190-2025-PCM detalla que el motivo de viaje de Santiváñez Antúnez es el 60º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, donde participarán representantes de Naciones Unidas y diversos países.

El actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien juró en el cargo el pasado 23 de agosto tras haber sido censurado por el Congreso como titular del Ministerio del Interior, tiene varias investigaciones en el Ministerio Público.

Por una de ellas, que lo sindica de supuestamente haber realizado injerencias irregulares ante el Tribunal Constitucional (TC) para favorecer a allegados suyos, el Poder Judicial dictó 18 meses de impedimento de salida del país el pasado 5 de junio.