La Fiscalía allana la casa del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ubicada en el distrito de La Molina, en el marco de la investigación que afronta por el presunto delito de abuso de autoridad.

En declaraciones a la prensa, el titular del Mininter indicó que los representantes del Ministerio Público llegaron al inmueble aproximadamente a las 5:31 a.m. sin la presencia de efectivos de la Policía Nacional (PNP).

“Nosotros no tenemos ningún inconveniente, estamos con mi esposa brindando toda las facilidades del caso. La diligencia se está llevando a cabo con total normalidad”, expresó.

Disposición judicial sobre allanamiento a la casa de Juan José Santiváñez.

Santiváñez acusó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de organizar “un manotazo de ahogado, una treta” para generar una diligencia con unas supuestas declaraciones de testigos protegidos y sin tener ningún fundamento.

“La intención es encontrar artefactos electrónicos o de comunicación que puedan, de alguna manera, relacionarse o vincularse con el delito de abuso de autoridad”, expresó.

La fiscalía allanó la vivienda del ministro del Interior Juan José Santiváñez. (Foto: César Grados / @photo.gec)

Como se recuerda, Juan José Santiváñez es investigado por el Ministerio Público por los audios difundidos por el capitán PNP Junior Izquierdo, más conocido como ‘Culebra’.

No suspenderá viaje a Europa

De otro lado, Santiváñez aseguró que no suspenderá su viaje a Bélgica y Holanda, previsto del 3 al 9 de marzo para participar en la Reunión Ministerial del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI) y la Unión Europea (UE).

Señaló que en la cita sostendrá reuniones con los ministros del Interior de Brasil, Paraguay, Argentina y otros países, a fin de acordar medidas para combatir la lucha contra la criminalidad organizada trasnacional.

“El viaje no se interrumpe. El viaje a Bruselas es una invitación porque es una reunión de todos los ministros del Interior. Nos reunimos para establecer protocolos y mecanismos de lucha contra la criminalidad internacional”, acotó.

“Se van a adoptar acuerdos importantes para combatir las organizaciones criminales a nivel trasnacional, los medios de financiamiento. Se van a adoptar medidas con otros ministros del Interior, principalmente de Europa”, agregó

Accedió a pauta de reportaje

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, reveló que tuvo acceso anticipado a un reportaje que lo involucraba antes de su difusión en el programa “Cuarto Poder” y dijo que fue su jefa de comunicaciones quien obtuvo el documento.

Durante la entrevista en vivo, el ministro mostró su celular, en el cual se podía leer el texto del reportaje. Cuando se le preguntó por los detalles de cómo obtuvo el texto, respondió que fue la jefa de prensa del dominical quien le envió el material.

LEE MÁS: Ministerio del Interior anuncia denuncia constitucional contra Delia Espinoza por retirarse de mesa de trabajo

“Después de la entrevista nosotros nos hemos reunido y ella me ha manifestado que en ningún momento ha salido a desmentir nada. Cuando le he hecho la pregunta, ella me ha referido: ‘Disculpe ministro, soy periodista y guardo mi fuente‘”, indicó el ministro a los periodistas.

Santiváñez indicó que respeta el secreto profesional de su jefa de comunicaciones y dijo que no le insistió más en el tema. También negó que dicha funcionaria haya presentado su renuncia al cargo.