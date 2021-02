Conforme a los criterios de Saber más

Por su “conducta indebida”, el juez supremo César San Martín fue suspendido en sus funciones por treinta días, como parte de la sanción disciplinaria que le aplicó la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Fue hallado responsable de haber usado su cargo para beneficiarse de un trámite administrativo judicial que implicaba a un familiar y que se dio a conocer a través de un audio del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

En ese audio, el magistrado llamó al expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao Walter Ríos para solicitarle que hablara con la jueza a cargo de un proceso de interdicción seguido contra un familiar, y acelerase la notificación de un fallo.

“Está acreditado que el juez supremo César Eugenio San Martín Castro solicitó a Walter Ríos interceder ante la jueza [...] abusando de su condición de juez”, se concluyó en el informe final. Este adujo una falta grave a la Ley de Carrera Judicial.

La JNJ alegó que había atenuación en su caso, puesto que sus actuaciones fueron para proteger a una persona discapacitada y porque su intervención no era para influir el sentido de un fallo.

Toma medidas

En declaraciones a El Comercio, San Martín dijo que respeta la decisión, pero adelantó que solicitará una reconsideración. No descartó recurrir al Poder Judicial.

“En principio, yo me someto a las decisiones de la autoridad y ejerceré los recursos que la ley me franquea. Soy muy respetuoso de las decisiones y usted no escuchará de mí ninguna crítica ácida a las decisiones que corresponden”, expresó.

Al ser consultado sobre las acciones por seguir, explicó: “La ley me franquea un recurso de reconsideración y después un recurso de amparo”.

La norma prevé cinco días útiles para interponer la reconsideración. No obstante, la solicitud no suspende la ejecución de la decisión.

Sobre esta medida, el candidato de Fuerza Popular al Congreso por Lambayeque Alejandro Aguinaga sostuvo que la decisión de la JNJ “no es equitativa” respecto de otros casos como los del ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, pero apuntó que “la sanción está dentro de lo que se le faculta” al organismo.

Martha Moyano, también candidata al Parlamento por el mismo partido, sostuvo que el caso de San Martín “configura abuso de autoridad en cualquier parte del mundo, teniendo en cuenta el cargo que ostentaba el juez supremo al momento de hacer la llamada al exjuez Walter Ríos”.

Hace 12 años, San Martín fue parte del tribunal que condenó al expresidente Alberto Fujimori a 25 años de cárcel por los casos La Cantuta y Barrios Altos.

VOTACIONES:

La decisión de sancionar al juez César San Martín fue por unanimidad en el pleno de la JNJ.

En cuanto al plazo de 30 días como sanción, la votación fue por mayoría. El integrante de la JNJ Guillermo Thornberry consideró que debían ser tres meses de suspensión.

