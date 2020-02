La jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho volvió a llamar la atención a la exgerenta de Promoción de la Inversión Privada, Giselle Zegarra, por su comportamiento durante la audiencia de prisión preventiva en contra de ella, del exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, y del fundador de Podemos Perú, José Luna Gálvez.

“Ya he tenido una situación similar el día de ayer [lunes] y tuve que hacer el correctivo del caso. Dentro de las razones de equidad debo hacerlo aquí. Nos pueden parecer o no los argumentos de su contraparte procesal, es válido que mostremos discordancia con ellos. Lo que no tolero es que nos faltemos el respeto, aun, siquiera, gestual”, señaló la jueza a Zegarra luego de que esta empezara a hacer gestos durante la exposición de la fiscal del equipo especial Lava Jato Milagros Salazar.

Se trata de la segunda vez que hay un correctivo contra Zegarra Flores pues esta mañana la jueza le recriminó que haya estado apoyando a su abogado, Percy Huaroc, cuando este se refería a años, nombres, entre otros, relacionados a la investigación que se le sigue por el presunto delito de tráfico de influencias, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir.

Luego de este nuevo incidente, la investigada asintió con la cabeza en señal de conformidad.

“Le voy a pedir y recomendar que no vuelva a suceder”, agregó la jueza y dio por terminada la situación.

Cabe indicar que Zegarra, Castañeda y Luna Gálvez son investigados por supuestamente integrar una organización criminal y de haber recibido dinero ilícito de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS como aportes de campaña para el partido Solidaridad Nacional en marco de las elecciones municipales del 2014.

Giselle Zegarra