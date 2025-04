El camarógrafo llevado a Palacio de Gobierno para el mensaje golpista de Pedro Castillo corroboró este viernes, en la décima cuarta audiencia del juicio por esos hechos, que fue la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez quien lo guio hasta el Despacho Presidencial para la transmisión del discurso. Su testimonio coincide con el brindado en ese sentido por otros testigos que declararon previamente como parte del juzgamiento al expresidente y a su exjefa de gabinete.

Antonio Pantoja, camarógrafo de TV Perú, declaró que él y su compañera de equipo, la reportera Cintya Malpartida, tenían asignado cubrir ese día las actividades en los exteriores de Palacio de Gobierno, de cara a la moción de vacancia que se iba a votar esa tarde contra Pedro Castillo en el Congreso. En medio de ello, explicó que su colega le indicó que les había llegado la orden desde el canal de “entrar a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)”.

“Voy a la puerta de PCM y entro. Nos recibe la señorita Betssy Chávez. Resulta que nos lleva por un pasadizo y salimos a la dirección de Palacio de Gobierno. Mi intriga era qué cosa sucedía, yo quería saber, porque siempre me proyecto para saber qué cosa voy a hacer con mis equipos, estaba preocupado”, explicó. “Fuimos guiados por Betssy Chávez, con mi compañera Cintya (Malpartida), llevados hasta ese punto”.

Previamente, los testimonios de Cintya Malpartida y otros testigos ligados a TV Perú establecieron que para un equipo periodístico vaya ese día a la PCM fue de Betssy Chávez al secretario general del Ministerio de Cultura, luego al presidente del directorio del IRTP, al gerente de prensa del IRTP, a la productora general de TV Perú y finalmente a la reportera, que lideraba el equipo conformado por ella y el camarógrafo.

La propia Cintya Malpartia y otros testigos también han corroborado que fue Betssy Chávez quien recibió, hizo ingresar y luego acompañó a la salida a los periodistas. Entre estos están su exdecán, el exjefe de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros y por el entonces gerente de prensa del IRTP, Roberto Wong.

En ese trámite, los testigos refirieron que solo se le dijo que iba a ser una entrevista, no un mensaje a la nación. Al respecto, el camarógrafo explicó que recién cuando llegaron al Despacho Presidencial se dio cuenta que se trataba de “algo relacionado con el presidente” y luego entendió que se trataba de un mensaje a la nación. En ese momento, según explicó, su preocupación y su atención se centró en los aspectos técnicos de la transmisión.

“Mi preocupación era mi micro, mi audio. Si era una entrevista con el presidente, necesitaba un micro especial, un pechero, yo tenía un micro de mano simplemente. Estaba preocupado para saber cómo resolver esa situación. Trato de poner en la mesa mi micro en una posición adecuada y ajustar un poco mi imagen para que el audio entre (…) Cuando llegamos al Despacho Presidencial, se ve que él está en toda la posición para hacer un mensaje a la nación. Por eso era mi preocupación del audio”.

También relató que lo único que le dio Pedro Castillo fue para apagar un reflector de luz. “Yo llego y veo al presidente. En una, trato de hacer bien mi trabajo, prendo mis equipos, empiezo a trabajar. Enciendo el reflector, para iluminarlo (…) (Él) dijo que le incomodaba la luz. Lo apagué".

Consultado por la fiscalía por quiénes más estaban en el Despacho Presidencial y si escuchó alguna conversación entre ellos, el testigo explicó que su atención se centró en resolver los aspectos técnicos y que incluso estuvo al teléfono con el canal durante toda la transmisión. “No me percaté mucho, porque cuando veo que era el presidente, me dediqué a hacer mi trabajo: colocar bien mi trípode, poner mi cámara, prender la mochila de transmisión”.

La semana pasada, en cambio, la testigo Cintya Malpartida explicó que ella -cuya atención se centró en el aspecto periodístico de lo que ocurrió- sí se detuvo a observar qué ministros estaban presentes durante el discurso: Betssy Chávez y su asesor Aníbal Torres, Willy Huerta (Interior) y Gustavo Bobbio (Defensa).

Antonio Pantoja, camarógrafo de TV Perú llevado para la transmisión del mensaje a la nación, declara durante el juicio de Pedro Castillo y sus exministros por el golpe de estado. Foto: GEC / Alessandro Currarino / ALESSANDRO CURRARINO

La reportera también refirió que Pedro Castillo y Betssy Chávez dijeron una vez dentro del Despacho Presidencia que iba a ser un mensaje a la Nación; así como que ellos dos y Aníbal Torres se dieron un abrazo luego del mensaje golpista. Al respecto, el camarógrafo insistió en que su atención se centró en que la transmisión salga bien: “La parte técnica concentró (mi atención), más el audio. Que la imagen salga bien y el audio también se escuche bien”.

Antonio Pantoja también indicó que tan pronto como terminó el mensaje, alisto sus cosas y fue el primero en salir de lugar. “Una vez que acaba, yo me retiro inmediatamente. Me voy primer solo y me sigue la señorita Betssy Chávez y una vez que llegamos al Salón Dorado, ella me pregunta dónde está tu compañera, parece que no había salido. Justo en esos momentos sale mi compañera Cintya Malpartida. (Luego) nos retiramos con Betssy Chávez y mi compañera”, explicó.

Esto se alinea con lo dicho por la reportera: ella relató que se quedó por un tiempo más en el Despacho Presidencial porque Pedro Castillo dispuso que se anote su número telefónico. Malpartida también dijo que mientras salían del lugar, Betssy Chávez le mencionó que iban a convocar a elecciones y a reformar el estado, para lo que iba a preparar un decreto supremo.

Por su parte, Antonio Pantoja dijo que, durante el recorrido, estuvo a casi dos metros de distancia de su reportera y de la entonces ministra, por lo que no pudo escuchar de qué conversaban.

La congresista Heidy Juárez, ministra de la Mujer al momento del golpe de estado, declara en el juicio de Pedro Castillo y otros integrantes de su gabinete por aquel hecho. Foto: GEC / Alessandro Currarino / ALESSANDRO CURRARINO

Los últimos testigos de la fiscalía

En la audiencia del este viernes también declaró -como testigo de la fiscalía- la congresista Heidy Juárez, quien era ministra de la Mujer al momento de los hechos.

La legisladora hoy pertenece a la bancada de Podemos Perú, a cuyo partido están afiliados Raúl Noblecilla, abogado de Betssy Chávez en este mismo juicio, y otros personajes que fueron del entorno castillista. El año pasado, la Fiscalía de la Nación la denunció por presunto recorte de sueldos a sus trabajadores parlamentarios.

La declaración de la legisladora fue breve y no aportó mayor información valiosa al caso. Solo corroboró que fue Betssy Chávez quien convocó ese día a los ministros a la PCM a través de un grupo de WhatsApp que compartían.

En otro momento, dijo no recordar haber visto al ministro Alejandro Salas en el Despacho Presidencial, a pesar de que otros testigos sí lo ubican allí. Con la ayuda de una lectura de su declaración previa, recordó sí haber visto en Palacio de Gobierno ese día a Aníbal Torres, Betssy Chávez, Willy Huerta, Gustavo Bobbio, Eduardo Mora (ministro de la Producción), al entonces congresista oficialista Roberto Kamiche y a “algunos más que no conozco, algunos se encontraban vestidos de militar”.

Consultada sobre por qué renunció luego del mensaje, no manifestó un rechazo expreso a los anuncios golpista de Pedro Castillo, sino que dijo que dimitió porque “no tenía claro lo que estaba pasando”. Luego, cuestionado por la defensa de Pedro Castillo, sostuvo que un mensaje a la nación no tiene valor si no tiene una aprobación del Consejo de Ministros.

El coronel PNP Edwin Gutiérrez Tuesta, exjefe de la División de Seguridad del Congreso, declara durante el juicio de Pedro Castillo y sus exministros por el golpe de estado. Foto: GEC / Alessandro Currarino / ALESSANDRO CURRARINO

El otro testigo del Ministerio Público de la jornada fue el coronel PNP Edwin Gutiérrez Tuesta, exjefe de la División de Seguridad del Congreso. El oficial corroboró que un grupo de policías, liderados por el teniente PNP Eder Infanzón, impidió el ingreso a las congresistas Adriana Tudela y Vivian Olivos al Palacio Legislativo luego del mensaje golpista.

El testigo relató que el día de los hechos estaba con descanso médico, pero mantenía comunicación con su personal. Según dijo, escuchó la conversación entre su subordinado José Luis Malca y un oficial que se identificó como Eder Infanzón, en el que este indicó que había una orden de la Región Policial Lima para no dejar entrara a nadie al Congreso, ni siquiera a los legisladores.

Esta versión se condice con lo declarado en el mismo juicio por Adriana Tudela, por el propio José Luis Malca y por Cinthya Chicoma, otra agente de seguridad del Congreso que presenció esos hechos. Ambas parlamentarias finalmente pudieron ingresar al Palacio Legislativo luego de unos 20 minutos, pero por otro punto de acceso.

El jefe de la Región Policial Lima era el general Manuel Lozada, quien es acusado en este mismo juicio por esa supuesta orden. Ante las preguntas de su defensa, Gutiérrez admitió que él no corroboró en ese momento con él si la orden venía realmente de él, sino que eso fue lo que le manifestó Infanzón. Este último oficial también fue acusado por la fiscalía en este caso, pero no forma parte del juicio por estar con paradero desconocido.

La defensa de este acusado también confrontó al testigo con la transcripción de unos audios que le envió Manuel Lozada días después del golpe. Según se leyó durante la audiencia, en estos se escucha al general dar una orden por radio: “No hay ninguna restricción, no hay ninguna restricción para congresistas (…) con cuidado (de) que sean agredidos”.

Pedro Castillo saluda y hace un gesto a Betssy Chávez durante la décimo cuarta audiencia del juicio de ambos por el golpe de estado. Foto: GEC / Alessandro Currarino / ALESSANDRO CURRARINO

Con esas tres declaraciones terminó el grueso de las declaraciones de los testigos de la fiscalía. Solo restan por declarar los legisladores Vivian Olivos (Fuerza Popular) y Hamlet Echevarría (JP-Voces del Pueblo), que quedaron rezagados para el próximo 15 y 22 de abril, respectivamente. Así, este mismo viernes comenzaron las declaraciones de los testigos de la defensa.

El primero fue Jhon Richard Zeballos Paredes, quien fue asesor II de la PCM durante las gestiones de Aníbal Torres y Betssy Chávez. Se presentó a declarar a propuesta de la defensa del exjefe del gabinete, a quien la fiscalía atribuye haber escrito el mensaje golpista y para quien piden 15 años de prisión por el delito de rebelión.

Interrogado por el abogado de Aníbal Torres, su declaración fue breve y se limitó, básicamente, a decir que no vio ninguna reunión entre el exministro, Betssy Chávez y Pedro Castillo en la mañana del 7 de diciembre del 2022, antes del mensaje golpista. Según la acusación fiscal, sí hubo una reunión entre Pedro Castillo y Aníbal Torres alrededor de las 9 a.m. de ese día, previo al golpe de estado.

Aníbal Torres durante la décimo cuarta audiencia del juicio de Pedro Castillo y exministros por el golpe de estado. Foto: GEC / Alessandro Currarino / ALESSANDRO CURRARINO