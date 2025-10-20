Alexander Villarroel Zurita
Alexander Villarroel Zurita

Escucha la noticia

00:0000:00
Juicio por terrorismo contra Bermejo llega a su fin: sala emitirá veredicto ante pedido de 20 años de cárcel en su contra
Resumen de la noticia por IA
Juicio por terrorismo contra Bermejo llega a su fin: sala emitirá veredicto ante pedido de 20 años de cárcel en su contra

Juicio por terrorismo contra Bermejo llega a su fin: sala emitirá veredicto ante pedido de 20 años de cárcel en su contra

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

O absuelto o culpable. Esos son los dos únicos escenarios a los que se enfrenta el actual congresista Guillermo Bermejo Rojas —sindicado como el ‘Che’ y quien ahora busca postular a la Presidencia— este viernes 24 de octubre. Ello debido a que la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada emitirá sentencia en el juicio que se le sigue por afiliación a organización terrorista, en el marco de sus presuntos vínculos con los remanentes terroristas de Sendero Luminoso (SL) del Vraem. La fiscalía requirió una condena de 20 años de cárcel, mientras que Bermejo niega los cargos.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC