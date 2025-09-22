Juicio a Susana Villarán EN VIVO | Últimas noticias del proceso contra la exalcaldesa de Lima
Estará a cargo del Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, que preside la jueza Nayko Coronado.
El inicio del juicio de Susana Villarán está programado para este martes 23 de septiembre desde las 9:00 a.m. en el edificio Carlos Zavala del Poder Judicial.
A cambio, según la tesis fiscal, realizó pactos ilícitos vinculados a contratos o adendas con dichas empresas.
Tal como explicó El Comercio en un informe publicado este lunes 22 de setiembre, Villarán es acusada de haber liderado una organización criminal que lavó más de US$ 11 millones de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, y de Graña y Montero, mediante sus campañas del No a la Revocatoria (2013) y de su fallida reelección (2014).
Para la exautoridad edil, la fiscalía pide una condena de 29 años de cárcel por los presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos, colusión, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad ideológica.
El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional inicia este martes 23 de septiembre, a las 9 de la mañana, el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán y otros 18 investigados por aportes de campaña y presuntos actos de corrupción.
