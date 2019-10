El juez supremo de investigación preparatoria Hugo Núñez Julca escuchó este martes en audiencia pública los argumentos de la defensa del exmiembro del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Julio Gutiérrez Pebe para pedir la variación de la prisión preventiva de 18 meses que este cumple por sus presuntos vínculos con la denominada organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Y anunció que dentro de 72 horas emitirá su resolución sobre dicho pedido.

Julio Rodríguez, abogado de Gutiérrez Pebe, solicitó la modificación de la medida cautelar de su cliente porque, según indicó, la prisión preventiva carece hoy de objeto pues, según él, los elementos que fueron tomados en cuenta para esta decisión han “decaído”.

El ex consejero es procesado por los presuntos delitos de cohecho, negociación incompatible y patrocinio ilegal por supuestamente haber favorecido irregularmente en los nombramientos de Armando Mamani como fiscal adjunto provincial de la fiscalía de Tacna y de Miguel Canahualca como fiscal adjunto de la fiscalía del Callao. Asimismo, en la ratificación de Richard Chang como juez constitucional de Lima.

El abogado Rodríguez sostuvo que se puede probar que su patrocinado tiene arraigo en el país y se ha desvanecido el argumento de que pretendía fugar porque supuestamente había retirado dinero de su AFP. Precisó que Gutiérrez mantiene en la cuenta de su AFP un saldo de más de S/300 mil.

Igualmente, expresó que no existe peligro de fuga ni de entorpecimiento de la actividad probatoria pues en los 14 meses que lleva el proceso su cliente ha colaborado con la indagación. Recalcó que en la investigación no se ha podido probar la presencia de un medio corruptor en los hechos que se le imputan.

Sin embargo, el fiscal supremo adjunto Carlos Bedoya Casablanca pidió al juez que declare infundado el requerimiento de la defensa de Gutiérrez Pebe, pues manifestó que no se han desvanecido los fundados elementos de convicción con los que se impuso la prisión preventiva. “Por el contrario, lejos de desvirtuarse, estos elementos se han agravado”, dijo tras recordar que el procesado le dijo al exjuez Walter Ríos: “tu recomendado ya está nombrado” y “tu pedido ya está servido”.

En la audiencia intervino el mismo Gutiérrez Pebe, a través del sistema de video conferencia desde el penal Castro Castro, donde está recluido. Este dijo que nunca favoreció en el nombramiento y ratificación de ningún magistrado. “No podía hacerlo porque yo no fui ponente en ninguno de esos tres casos”, manifestó ante el juez.

Gutiérrez Pebe reconoció que solo se excedió y habló "de más” al decirle a Walter Ríos que “me he tumbado a la que estaba segunda” en el caso del nombramiento de Mamani. “No he cometido algo irregular, solo hablé de más, no ha existido soborno”, recalcó.

Expresó que deseaba seguir el proceso en libertad al igual que los demás ex miembros del CNM que también están encausados en este proceso: Guido Aguila, Iván Noguera y Orlando Velásquez. “Tengo 68 años, mi presión arterial es alta, sufro de diabetes, le ruego, señor juez, seguir mi proceso en libertad”, invocó al juez Núñez Julca.

Tras escuchar a las partes, el magistrado supremo informó que su resolución se emitirá y notificará dentro de las próximas 72 horas.