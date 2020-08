El equipo especial del Caso Lava Jato inició diligencias preliminares contra el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, por presunto lavado de activos. El caso se origina a raíz de una denuncia presentada en la que se incluye una declaración del excongresista Humberto Morales en la que señala que Guzmán habría recibido US$400 mil de la constructora Odebrecht para la campaña del 2016. Aquí, el excandidato presidencial da sus descargos.

¿Usted recibió aportes de Odebrecht o de alguna de las otras constructoras implicadas en el Caso Lava Jato en la campaña del 2016?

No. Además que era materialmente imposible porque si trazas una línea en el tiempo, cuando encarcelan a [Marcelo] Odebrecht y [Jorge] Barata, yo era una persona desconocida . Barata habla del financiamiento de las campañas hasta el 2011; en el 2016, esto no existe. Era materialmente imposible.

¿Se ha reunido con representantes de estas empresas cuando ellos aún ejercían sus funciones en el Perú?

No, ninguna.

Hasta donde tiene conocimiento, ¿La anotación “Guzmán recebeu 400 tudo bem, pede mais inversao”, que da origen a esta indagación, existe en algún documento que tenga la fiscalía en su caso?

No tengo ningún conocimiento. Solo sé que esto sale en un tuit del señor [José] Barba Caballero, lo reproduce el señor Phillip Butters en una radio, se convierte en meme y después este señor Carlos Huerta hace una denuncia sobre una entrevista radial, que es una denuncia que no tiene ningún sustento. Es inaudito.

El excongresista Humberto Morales, quien fue vicepresidente de la Comisión Lava Jato, recoge esta denuncia pero no lo incluye en el informe de minoría que presenta. ¿Eso le llama la atención?

Me llama la atención esa y muchas otras cosas. Si mira la página 3 de la supuesta denuncia, es increíble que la única prueba es mostrar esa entrevista en la radio. Me llama la atención que eso ocurra cuando falta pocos días para que se decidan las reglas electorales y comience la campaña electoral . En política no hay coincidencia; no hay que ser ingenuos, están pasando una serie de cosas que pueden enturbiar el proceso por la forma en la que se manejó la información.

Cuando salió la primera denuncia sobre este tema, en enero del 2019, usted no respondió, y meses después dijo: “Yo no he respondido eso en su momento porque una persona que aspira a ser presidente de la República tiene que saber a quién le responde”. ¿Se arrepiente de no haber aclarado esto en el 2019?

No, porque en ese momento esto era un meme. Nosotros estábamos concentrados en otras cosas más importantes. Ahora estoy reaccionando por el trato que se le está dando a la información, por la manipulación, y, sobre todo, por el contexto electoral que está ocurriendo. No puedo tolerar que se me vincule con la corrupción. No puedo tolerar una calumnia donde no hay ninguna evidencia, ninguna prueba, ningún codinome. Yo lo que pido es que si hay que investigar algo, por más absurdo que sea, que lo hagan pero que lo hagan rápido. Porque no puede ocurrir que esto enturbie una campaña que ya está comenzando. Si hay algo por aclarar, yo voy a contribuir con todo lo que se me pida , me puedo ir a la oficina del señor [José Domingo] Pérez si así lo necesita, pero que lo haga rápido porque esto se tiene que aclarar de una vez. Es increíble que cualquier ciudadano te puede acusar de cualquier cosa y que se le dé trámite a este tipo de cosas.

¿El fiscal José Domingo Pérez cayó en un fake news?

El equipo Lava Jato ha hecho, en general, un buen trabajo. Lo que me parece es que deben tener un poquito de cuidado de que esto se haga con celeridad. Cuando uno trabaja con un propósito y avanza, hace cosas buenas, pero a veces nos podemos cruzar un poquito de la línea. Lo que quiero es que ellos aclaren qué está pasando y que se haga rápido. Porque una cosa tan absurda como esta no puede estar permanentemente en la boca de todos.

¿El equipo especial se está pasando de la línea o es parte de un complot?

Lo que considero es que esto es simplemente un trámite que un funcionario tiene que hacer, a partir de una denuncia. Me imagino que un funcionario está en la obligación de tramitar esa denuncia. Por eso, yo espero que los fiscales aceleren esto. Sino vamos a caer en una confusión, y vamos a caer en un clima electoral que no es bueno para nadie. Yo no soy ingenuo, a mí ya me pasó en el 2016. El uso que se le está dando a esto es con la intención de sacarme de carrera; es bastante obvio. Justo ocurre cuando faltan pocos días para que se definan todas las reglas electorales, quiénes van a ser los candidatos, el cronograma electoral, cuando la gente y personalidades se están acercando al Partido Morado para sumarse, para hacer esta plataforma centro democrática para luchar contra los populistas y demagogos y autoritarios. No soy ingenuo .

¿Por qué no denunció a los implicados en esta campaña falsa antes? Usted ya tenía identificados a los que estaban difundiendo esta información.

Como te digo, en su momento no le dimos la importancia del caso por la fuente de la que venía. El día de hoy mis abogados están evaluando todas las posibilidades.

¿Quiénes fueron los principales aportantes a título personal de la campaña 2016?

Nosotros sacamos un reporte ante la ONPE que lo entregamos, y ahí está quiénes apoyaron. Si tú recuerdas, nuestra campaña fue superaustera. Nosotros nos basamos en las redes sociales, en la creatividad, no teníamos plata para nada. Además, a mí quien me sacó en el 2016 fue la corrupción. ¿La corrupción me saca y al mismo tiempo me ayuda? Eso es bien extraño. Además, en el 2016, Odebrecht no estuvo presente con ningún aporte; eso fue hasta el 2011. Y cuando yo aparecí en escena, empezaba a ser conocido, Odebrecht y Barata ya estaban en la cárcel. Era imposible materialmente que ellos hayan hecho algún aporte. Esta denuncia no tienen ningún sustento; y sorprende porque ya se está cruzando una línea. Cualquiera pueda manchar la honra de una persona, cualquiera te puede denunciar, calumniar.

Se han hecho bastantes rumores alrededor del financiamiento de su organización. ¿Cómo se financió la recolección de firmas del Partido Morado?

En primer lugar, el grueso de nuestro financiamiento es por trabajo voluntario. Hay un registro amplio, nosotros hemos llegado a tener hasta 2.700 brigadistas que han recolectado firmas, y todo este proceso nos ha tardado bastante tiempo: más de 3 años y medio porque no teníamos plata. El grueso ha sido trabajo voluntario que está registrado y que todo el Perú lo ha visto. La mayoría de peruanos ha visto a un morado en las calles recolectando firmas. Y en porcentaje de dinero que se necesitaba, porque obviamente necesitábamos dinero y todo lo demás, lo hemos hecho de una forma descentralizada porque tenemos 130 comités a nivel provincial, y cada comité ha hecho sus actividades y tratado de recolectar lo poquito que puede para recolectar firmas. Y a partir de que el partido está inscrito, estamos cumpliendo con toda la contabilidad de la ley. Vamos a presentar los aportes cuando la ley nos lo pida. Es más, nosotros nos hemos quejado en el Congreso de que cómo puede ser que el reporte financiero se tiene que hacer al final de la campaña, cuando antes tenías que hacerlo todos los meses. Los que estamos preocupados por la transparencia somos nosotros, y ahora en campaña vas a ver los niveles de austeridad porque igual estamos trabajando con lo que tenemos.

Si se descubrieran aportes sucios al Partido Morado, ¿Ud. estaría dispuesto a renunciar a su candidatura presidencial?

Mira, lo que yo estoy dispuesto es a que se hagan todas las investigaciones que se tienen que hacer. Estoy dispuesto a colaborar. Pero no estoy dispuesto que se me venga a acusar con una calumnia, una barbaridad como la que se ha hecho, sin ningún indicio, ni si quiera una prueba, sin un indicio . Que se me relacione con la corrupción es algo que no puedo tolerar, tengo que salir a defenderme y a decir como son las cosas. No puede ser que un meme haya provocado una denuncia en el Ministerio Público.

¿El Partido Morado mantiene como personero legal al señor Marco Zevallos, investigado por uno de los procesos del Caso Lava Jato?

El señor Marco Zevallos está con todo el derecho de defenderse en ese proceso. Es personero legal del partido, pero él va a defenderse y decir su versión. En el partido no tenemos mucho qué decir.

