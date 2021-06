Conforme a los criterios de Saber más

Este viernes, el Poder Judicial evaluará un pedido de impedimento de salida del país contra el excandidato del Partido Morado a la Presidencia, Julio Guzmán Cáceres, en medio de la investigación preliminar que afronta por el caso de presuntos aportes ilícitos provenientes de la constructora brasileña Odebrecht.

El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena será el encargado de dirigir la audiencia pública contra Guzmán, desde las 10 de la mañana.

Tras conocerse el pedido, Julio Guzmán respondió que evalúa una denuncia contra el fiscal cargo de su caso por presunto lavado de activos.

Días antes del pedido fiscal, este Diario informó que Guzmán anunció a los militantes de su partido que no participará en las nuevas elecciones internas, que se realizarían antes de octubre. También refirió que partiría a Estados Unidos para enseñar en la Universidad de Yale y dirigir un centro de estudios latinoamericanos.

¿Por qué es investigado?

En agosto de 2020, el equipo especial Lava Jato abrió diligencias preliminares contra Julio Guzmán y los que resulten responsables por presunto delito de lavado de activos en el caso Odebrecht. Se dispuso que el Ministerio Público investigue por un plazo de ocho meses.

La decisión de abrir investigación contra Guzmán fue a raíz de la denuncia presentada por el ciudadano Carlos Huerta Escate, basada en una publicación del diario Exitosa del 30 de enero de 2019.

Fragmento de la disposición fiscal mediante la cual se da inicio a la investigación preliminar contra Julio Guzmán.

Dicho medio dio cuenta sobre una declaración del excongresista del Frente Amplio Humberto Morales, quien pidió investigar a Julio Guzmán por un presunto aporte de $400 mil que habría recibido de la empresa brasileña Odebrecht para su campaña presidencial con miras a las elecciones generales del 2016.

Una de las diligencias que se dispuso el equipo fiscal fue solicitar recoger la declaración del exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, además de pedir información a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) sobre las propiedades de Julio Guzmán.

También se pidió recabar el reporte migratorio del líder del Partido Morado, recoger el récord crediticio de Infocorp y solicitar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) información sobre la inscripción del partido Todos por el Perú, con el que Guzmán intentó postular en el 2016.

Fiscal a cargo del caso

En un inicio la investigación contra Julio Guzmán fue abierta por el fiscal José Domingo Pérez, y meses después pasó a manos del fiscal Hamilton Montoro Salazar.

Fiscal Hamilton Montoro.

En noviembre del 2019, el fiscal Montoro fue nombrado como fiscal provincial provisional transitorio del distrito fiscal de Lima en el despacho de la Fiscalía en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Montoro pasó a encargarse de la investigación vinculada a los presuntos pagos ilícitos de Odebrecht a los árbitros que fallaron a su favor. Fue el fiscal que tuvo a su cargo la mayor parte de la sustentación de la prisión preventiva contra árbitros como Humberto Abanto y Fernando Cantuarias.

Esta semana solicitó el impedimento de salida del país contra el excandidato a la presidencia.

“En política no hay coincidencias”

Conocido el requerimiento fiscal, Julio Guzmán cuestionó lo solicitado por el fiscal Montoro, un día después de que se manifestó sobre Pedro Castillo como “presidente electo”.

Guzmán manifestó su extrañeza por el pedido del Ministerio Público y consideró “ridículo y absurdo” el argumento para pedir que se dicte impedimento de salida del país.

“Algo que me parece muy sospechoso es que ese documento ingresa el día de hoy por la mañana cuando ayer yo doy declaraciones políticas controversiales, qué tal coincidencia. En política no hay coincidencias”, sostuvo.

“El Partido Morado es uno de los partidos que más ha defendido al equipo especial de fiscales. He dado toda la información que me han pedido, he asistido cada vez que me han llamado, he dado mi información bancaria, todo lo he dado”, señaló.

Otro investigado por caso de aportes

Julio Guzmán no es el primer político investigado por la presunta entrega de aportes a su campaña por parte de Odebrecht.

Keiko Fujimori también fue investigada y hoy afronta una acusación fiscal por lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. La fiscalía ha pedido 30 años de prisión en su contra.

Los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo, así como la lideresa del PPC, Lourdes Flores Nano, son otros personajes políticos que vienen siendo investigados por el equipo especial, tras indicios de presunta entrega de dinero para sus campañas.

El exmandatario Ollanta Humala también ha sido acusado por presunto lavado de activos, tras ser investigado por recepción de aportes para sus campañas 2006 y 2011.

