La Junta de Fiscales Supremos advirtió que los peritajes, operativos y otras acciones llevadas a cabo por el Ministerio Público se verán afectados por el déficit presupuestal de S/81 millones.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, indicó que a la fecha el déficit afectará “sin lugar a dudas” todos los subsistemas fiscales y las áreas de apoyo a las labores fiscales.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: Patricia Benavides asumirá fiscalía suprema penal pese a que está investigada y vinculada a doce casos

“Acciones indispensables como los peritajes, desplazamientos para combatir la minería ilegal, los operativos para luchar contra la criminalidad, el lavado de activos y el tráfico ilícito de drogas se tendrán que reducir o en algunos casos no podrán realizarse”, expresó.

“También estarán en riesgo las acciones contra la trata de personas y los delitos contra el medio ambiente, el comercio ilegal de animales, la violencia contra la mujer, los fraudes cibernéticos, entre otros”, agregó.

LEE MÁS: Congresista Flor Pablo denuncia presunto blindaje al presidente de la Junta Nacional de Justicia

Espinoza Valenzuela solicitó que se le asignen los recursos necesarios para dar cumplimiento a la ley de homologación de los fiscales de todos los niveles, así como de la escala remunerativa de los trabajadores del Ministerio Público.

“Desde la Fiscalía de la Nación se han realizado todas las acciones y solicitudes a través de los canales correspondientes y desde el Poder Ejecutivo se hizo una promesa pública de asignarnos mayores recursos, lo cual no ha ocurrido hasta la fecha”, manifestó.

📢 #Pronunciamiento | La Junta de Fiscales Supremos se pronuncia sobre la falta de presupuesto 2025 y los riesgos que conlleva para las acciones fiscales. pic.twitter.com/YW33Cezl2D — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 3, 2025

“Para el año 2025 se nos recortó poco más de S/123 millones y para el 2026 se nos quiere reducir casi S/145 millones”, añadió.

La presidenta de la Junta de Fiscales Supremos recordó que el año pasado el Ministerio Público logró una ejecución presupuestal del 97.5% y a la fecha se cuenta con una ejecución presupuestal casi del 60%.

LEE MÁS: Denuncian que Juan José Santiváñez sostuvo presuntas reuniones clandestinas mientras trabajó en Palacio

“Reiteramos el pedido de nuestros fiscales y demás miembros del Ministerio Público. La justicia no es un gasto, es una inversión indispensable para fortalecer nuestra democracia”, subrayó.

“Queremos que se nos otorguen recursos para poder combatir juntos como instituciones la criminalidad que sufren y viven miles de personas”, sentenció.