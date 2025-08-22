La Junta Nacional de Justicia (JNJ) declaró desierto el concurso público para la selección y nombramiento de fiscal supremo.
Fue al dar a conocer los resultados de la tercera etapa del concurso público - acceso abierto (Convocatoria N° 001- 2025-SN/JNJ).
El organismo autónomo precisó que, de los catorce postulantes aptos, aprobados en la etapa previa, sólo trece postulantes rindieron la referida evaluación en la sala de actos de la institución.
Precisó que ningún postulante obtuvo el puntaje mínimo aprobatorio de 66.66 puntos para acceder a la siguiente etapa de la convocatoria.
Por ello, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25° literal b del Reglamento de concursos, se declaró desierta la convocatoria.
Cabe indicar que los postulantes fueron evaluados en fases sucesivas, que incluyeron requisitos formales, calificación de hoja de vida y otras evaluaciones previas al estudio de caso.
En esta última etapa participaron exjueces, fiscales y profesionales del derecho que habían superado las etapas anteriores. Sin embargo, los puntajes obtenidos no fueron suficientes para continuar con el procedimiento.
