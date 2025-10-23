La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió mantener la suspensión de Delia Espinoza como fiscal de la Nación, pese a que el Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima había declarado fundada una medida cautelar.

A través de la Resolución N.°163-2025-PLENO-JNJ, señaló que no tiene competencia para declarar la vigencia del acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos, mediante el cual se designó a Espinoza Valenzuela como titular del Ministerio Público.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Asimismo, precisó que el procedimiento disciplinario contra Delia Espinoza se inició por cuatro cargos y que la medida cautelar dictada por el Poder Judicial solo se refiere al que se le abrió por no cumplir con reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación.

Así, menciona que los otros cargos no han sido materia de pronunciamiento por parte del juez Juan Fidel Torres Tasso, con lo cual la medida de suspensión por seis meses contra Espinoza se mantiene.

“En consecuencia, corresponde que el procedimiento disciplinario continúe respecto de dichos cargos, manteniéndose vigente la medida cautelar de suspensión preventiva en el ejercicio del cargo dispuesta mediante Resolución N° 143-2025-PLENO-JNJ de 19 de setiembre de 2025, en lo que a ellos concierne”, subrayó.

Cabe indicar que el plazo para reponer a Espinoza Valenzuela como titular del Ministerio Público vencía este miércoles 22 de octubre. De este modo, con esta decisión, Tomás Gálvez se mantendrá como fiscal de la Nación interino.

Como se recuerda, la JNJ inició un proceso disciplinario contra Delia Espinoza por no haber acatado, a inicios de junio pasado, su decisión de anular la destitución de la fiscal suprema Patricia Benavides y reponerla como fiscal de la Nación.

También se le imputa haber “instigado” a personal de la institución para evitar que Benavides Vargas tome posesión del cargo.