La Junta Nacional de Justicia (JNJ) publicó este viernes 25 de setiembre la lista de 12 postulantes inscritos en el concurso público para elegir al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Como se recuerda, a mediados de julio de este año el pleno del organismo declaró desierto el primer concurso de méritos de este año. Aquella decisión unánime de los miembros se oficializó mediante la Resolución N° 414-2026-JNJ.

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Según la relación difundida por la JNJ en su cuenta institucional en “X” (antes Twitter), los candidatos para la jefatura del organismo electoral son:

Víctor Omar Álvarez Herrera Ernesto Antonio Aranda Vergara Jorge Félix Balarezo Rengifo Augusto Ernesto Bernuy Alva Teresa Giovanna Durand Silva David César Espinoza Acosta Marco Aurelio Espinoza Rivera Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo José Alfredo Pérez Duharte Luigino Pilotto Carreño Sarita Piscoya Morales Manuel Isidro Vásquez Flores

🔴 Conoce a los postulantes inscritos para el concurso público de selección y nombramiento del jefe de la #ONPE. pic.twitter.com/Bvd6udAi54 — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) September 25, 2026

Cabe recordar que el anterior proceso de selección culminó sin éxito debido a la renuncia de la postulante Amparo Ortega Campana por problemas de salud.

Posteriormente, el pleno del organismo autónomo excluyó al único candidato en carrera, Carlos Loyola Escajadillo, por omitir información obligatoria sobre procesos judiciales en trámite.

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Repuesto en el concurso público, el 14 de julio, obtuvo 82.49 puntos en el cuadro de méritos, pero no alcanzó los votos requeridos para su nombramiento. No obstante, Loyola Escajadillo se ha presentado nuevamente para la plaza.

Bernardo Pachas, actual gerente general de la ONPE, ejerce la jefatura interina de la institución desde abril de este año. Su designación provisional ocurrió en cumplimiento de la ley orgánica de la entidad, tras la vacancia por la renuncia de Piero Corvetto.