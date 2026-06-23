La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió las tachas interpuestas por ciudadanos contra los dos postulantes que continúan en carrera para la jefatura de la ONPE. (Foto: Andina)
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió las tachas interpuestas por ciudadanos contra los dos postulantes que continúan en carrera para la jefatura de la ONPE. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió las tachas interpuestas por ciudadanos contra los dos postulantes que continúan en carrera, en el marco del concurso público para la selección y nombramiento del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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