La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió las tachas interpuestas por ciudadanos contra los dos postulantes que continúan en carrera, en el marco del concurso público para la selección y nombramiento del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En ese sentido, el pleno de la JNJ declaró improcedentes las tres tachas contra la postulante Amparo Ortega Campana, al no haberse acreditado el incumplimiento de requisito de postulación.

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Esto conforme al artículo 10° del Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento del/de la jefe (a) de la ONPE y del/de la jefe (a) del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

En tanto, la tacha interpuesta al postulante Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo se declaró infundada al no acreditarse el incumplimiento de los requisitos de postulación previstos en el numeral 5 del artículo 6º del mismo reglamento.

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De acuerdo a las bases del concurso, la tacha está referida a cuestionar el incumplimiento de los requisitos previstos en las normas legales vigentes y en el reglamento de concursos para las postulaciones reguladas en este instrumento. El plazo de interposición de tachas comprendió entre el 1 y 10 de junio.

🔴 La Junta Nacional de Justicia resolvió las tachas interpuestas por ciudadanos a los postulantes del Concurso Público para la selección y nombramiento del jefe de la ONPE.



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El pasado 29 de abril la JNJ convocó a un concurso público para elegir al nuevo jefe de la ONPE luego de aceptar la renuncia de Piero Corvetto Salinas, el 21 de ese mismo mes, luego de las irregularidades registradas durante la primera vuelta.

La elección del nuevo titular de la ONPE consta de cuatro etapas: evaluación de conocimientos (25 %), revisión curricular (20 %), estudio de caso con presentación de plan de trabajo (20 %) y entrevista personal (35 %).

En la etapa de presentación de trabajo el candidato Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo obtuvo 82.27 puntos, mientras que la postulante Amparo Ortega Campana alcanzó 79.51 puntos.

🔴 Presentamos los resultados de la etapa de sustentación de planes de trabajo del concurso público para la selección y nombramiento del jefe de la ONPE (𝘤𝘰𝘯𝘷𝘰𝘤𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘯.° 𝟢𝟢𝟣-𝟤𝟢𝟤𝟨-𝘚𝘕-𝘑𝘕𝘑). pic.twitter.com/sd193Okrje — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) June 17, 2026