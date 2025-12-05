Juzgado rechaza pedido del prófugo Vladimir Cerrón para revertir prisión preventiva: estos son los argumentos

El juez Leodan Cristóbal Ayala, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró infundado un nuevo pedido del prófugo Vladimir Cerrón para sustituir la medida de prisión preventiva en su contra por una de comparecencia con restricciones.

La resolución, emitida el pasado jueves 4, concluyó que Cerrón no presentó nuevos elementos capaces de revertir los fundamentos de la prisión preventiva y que, además, continúa en condición de prófugo de la justicia, lo cual agrava el riesgo de fuga ya acreditado en resoluciones previas.

Cerrón es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. En este proceso, ha intentado modificar su situación jurídica alegando que los elementos de convicción que sustentan la sospecha fuerte en su contra habrían sido “relativizados” por nuevos informes periciales.

En enero del 2024, el plazo de su prisión preventiva fue reducido de 36 a 24 meses.

La decisión del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional fue adoptada luego de una audiencia realizada el pasado 27 de noviembre, en la que participaron la defensa de Cerrón y el Ministerio Público.

Argumentos

El expediente recuerda que Cerrón se mantiene en condición de no habido desde el 2023, cuando el mismo juzgado revocó su comparecencia con restricciones e impuso prisión preventiva por incumplimiento de reglas de conducta. Desde entonces, el líder de Perú Libre no ha sido ubicado por la Policía y no se ha sometido voluntariamente al proceso.

Pese a ello, el pasado 28 de octubre presentó, mediante su defensa, un nuevo pedido de variación de la medida. No obstante, el juzgado destacó que no hay ningún trato excepcional para él y que su deber de sujeción al proceso se mantiene vigente.

Además, el magistrado analizó y comparó otras investigaciones archivadas con el expediente actual y concluyó que los hechos, períodos y delitos fuente son distintos. Por ello, concluyó que no existe cosa juzgada ni doble persecución contra Cerrón.

El argumento de que el líder de Perú Libre se fugó para “proteger su libertad” ante sentencias supuestamente injustas fue desestimado. El magistrado recordó que ningún procesado está autorizado a evadir las decisiones judiciales bajo ningún motivo y que esas sentencias ya habían sido usadas antes por su defensa sin éxito.

El caso

Cerrón es investigado por presuntos actos de lavado de activos cometidos entre el 2008 y el 2021, en el contexto de la conformación, financiamiento y expansión del Movimiento Regional Perú Libre —luego convertido en partido político— y su vinculación con la gestión del gobierno regional de Junín, presidido por el propio Cerrón.

El Ministerio Público atribuye al líder de Perú Libre operaciones sospechosas que incluirían la compra del local partidario por US$ 200 mil, el manejo de un origen de dinero desconocido cuantificado en más de seis millones de soles, un abono de más de S/ 879 mil a una cuenta del BBVA, la recepción de S/ 15 mil provenientes de una cuenta mancomunada de la expresidenta Dina Boluarte y Braulio Grajeda y la venta de un inmueble en Huancayo por S/ 162 mil.

Para la fiscalía, estas operaciones formarían parte de un esquema de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia de activos de origen ilícito, alimentado —según distintas declaraciones, actas e informes revisados por el juzgado— por una red de corrupción instalada en el gobierno regional y reforzada por militantes y funcionarios afines.

El juzgado recuerda que la sospecha fuerte que fundamenta la prisión preventiva se sostiene sobre 109 elementos de convicción, entre ellos declaraciones de colaboradores eficaces, actos de incautación y análisis de dispositivos electrónicos, documentos contables y reportes de movimientos financieros.

La resolución recuerda que la prisión preventiva constituye una medida excepcional, pero plenamente justificada en este caso, debido a la gravedad de los delitos imputados, la multiplicidad de actos de investigación que lo vinculan, la extensión temporal del presunto esquema criminal y la comprobada voluntad de Cerrón para sustraerse de la acción de la justicia.

El fallo supone otro revés para Cerrón. Recientemente, el Poder Judicial también desestimó un recurso con el que buscaba revertir la sentencia que ordenó la extinción de dominio de más de S/ 1.6 millones depositados en sus cuentas bancarias, al considerarse que constituían patrimonio de origen no justificado.

La Sala de Apelaciones Permanente Nacional Especializada en Extinción de Dominio rechazó la queja presentada por su defensa, que pretendía que el caso fuera elevado a la Corte Suprema para su revisión.

El mismo tribunal ya había denegado, el pasado 13 de noviembre, su recurso de casación con el que intentaba anular la sentencia, la cual quedó firme.

Aspiración electoral

En noviembre pasado, Cerrón anunció por redes sociales su intención de ser precandidato a la presidencia desde su partido en una plancha que integra junto a su mamá, Bertha Rojas López, y el congresista Flavio Cruz.

Su postulación quedaría confirmada este domingo, cuando los delegados de Perú Libre acudan a las urnas como parte de las elecciones primarias indirectas del partido.

La nómina de precandidatos que Perú Libre presentó ante la ONPE confirma que el núcleo duro de congresistas cercanos a Cerrón buscará la reelección, principalmente para el Senado o la Cámara de Diputados. Entre ellos figuran Waldemar Cerrón, Flavio Cruz, María Agüero, Kelly Portalatino, Segundo Montalvo, Américo Gonza, Isaac Mita y Elizabeth Taipe.