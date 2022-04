Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, la empresaria y lobbista Karelim López acusó al presidente Pedro Castillo de liderar una presunta red criminal; y al primer ministro, Aníbal Torres, de persuadir a Bruno Pacheco, exsecretario general de la Presidencia, para que guarde silencio sobre presuntos hechos ilícitos en Palacio de Gobierno.

López dio las fechas en las que habrían ocurrido los hechos que denunció. ¿Concuerda su versión con otros acontecimientos públicos?

19/11/ 2021 - “Él [Castillo] me llamó”

Según dijo Karelim López al Congreso, Pedro Castillo la contactó por teléfono la mañana del 19 de noviembre del 2021 por lo que sucedía en Palacio de Gobierno.

Ese día, un equipo de la fiscalía intervino Palacio por investigaciones contra Pacheco por presunto tráfico de influencias. En ese momento, Pacheco ejercía como secretario general del Despacho Presidencial.

“Él [Pedro Castillo] me llamó en su desesperación por lo que estaba sucediendo el 19 de noviembre en las oficinas de la secretaría general. [...] Me llamó para saber cuáles eran las condiciones y qué es lo que estaba sucediendo. Solo una vez [me llamó], el día 19″, dijo.

Ese episodio también fue narrado por Karelim López a la fiscalía el pasado 10 de marzo, como informó la Unidad de Investigación de El Comercio.

La lobbista aseguró ante la fiscal provincial de lavado de activos Luz Taquire Reynoso: “El presidente Pedro Castillo me llamó del número 929851100. Solo me llamó de ese número una vez, luego de la discusión entre Bruno Pacheco y Pedro Castillo”.

En la declaración del 10 de marzo, López no dio detalles a la fiscalía sobre la comunicación que sostuvo con el mandatario, pero su abogado, César Nakazaki, explicó a la prensa el contenido de la conversación. “El presidente le dijo [a Karelim López]: ‘Usted le puede transmitir un mensaje de tranquilidad a Bruno, decirle que debe seguir tranquilo como hemos quedado, porque todo va a salir bien’”.

El número telefónico 929851100 es el mismo que usó el presidente para comunicarse con el general EP José Vizcarra, cuando este era comandante general del Ejército, para tratar los ascensos en esa institución armada.

Fines de noviembre del 2021 - Torres habría prometido destituir a Soria

Según dijo Karelim López al Congreso, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, le prometió a Bruno Pacheco que despediría al procurador general Daniel Soria porque este denunció irregularidades en el gobierno.

“Esa fue una de sus promesas para que Bruno se tranquilizara y no pensara que esto iba a ser un tema tan grande. [...]. Él dijo que iba a sacar al procurador, que iba a calmar las cosas, que iban a manejar las cosas”, aseguró López.

01/02/2022 - Soria fue destituido

Daniel Soria fue destituido como procurador general del Estado mediante una resolución suprema firmada por Castillo y Torres.

Horas antes se conoció que el Órgano de Control Institucional (OCI) de la contraloría, adscrito al Ministerio de Justicia, encontró irregularidades en la designación de Soria, realizada en el 2020.

El OCI aseguró que Soria fue nombrado en el cargo pese a no cumplir con los requisitos establecidos.

Fines de noviembre del 2021 - Torres “ganó los bonos para ser premier”

López dijo al Congreso que en noviembre pasado, Aníbal Torres prometió a Bruno Pacheco sacarlo del país para que no declare contra el presidente. Añadió que Torres, quien era ministro de Justicia en ese momento, hizo los méritos para ser designado primer ministro ya que logró “callar” a Pacheco.

“El premier quería que [Bruno Pacheco] abandone el país. Acompañé [a Pacheco] a esa reunión. El ministro Walter Ayala también formó parte de la reunión, en ese momento [Torres] era ministro de Justicia, obvio que se ganó los bonos para ser premier porque callaron a Pacheco”, aseguró.

“Le dijeron que lo iban a llevar de agregado o de embajador, él [Pacheco] se negó a ese hecho”, añadió la lobbista.

08/02/2022 - Designan a Torres como primer ministro

Aníbal Torres dejó el cargo de ministro de Justicia y asumió como primer ministro, tras la rápida caída del Gabinete que lideró Héctor Valer.

El jurista llegó a la PCM pese a que protagonizó distintos exabruptos, confrontaciones y decisiones cuestionadas.