El recurso de apelación que busca revertir la prisión preventiva contra Keiko Fujimori ha generado una nueva controversia entre el equipo especial Lava Jato y la defensa de la lideresa de Fuerza Popular. El juez Víctor Zúñiga Urday, quien ordenó la medida, será quien decida si la apelación será revisada o no por una sala superior.

El pasado 28 de enero, luego de que el juez Zúñiga diera a conocer a las partes su resolución de prisión preventiva, la abogada Giulliana Loza anunció en audiencia que interpondría una apelación para revocar la medida. De acuerdo a la documentación, su recurso fue recibido el lunes pasado; sin embargo, la fiscalía indica que el plazo para apelar terminó el viernes.

De acuerdo a la norma, el plazo para presentar la apelación es de tres días luego de haberse emitido la resolución sobre prisión preventiva. El juez a cargo elevará el recurso a una sala superior, que será la encargada de revisarla y convocar a las partes a una audiencia.

El lunes, el fiscal José Domingo Pérez le pidió al juez Víctor Zúñiga que declare consentida la resolución de prisión preventiva y que declare inadmisible el recurso de la defensa, por haber sido presentado fuera del plazo que establece la ley.

En declaraciones a la prensa, el integrante del equipo especial ha insistido en que no se presentó la apelación en el plazo correspondiente.

“Lo cierto es que todas las críticas que se realizan a la fiscalía de que era excesivo el pedido de prisión preventiva, que no se justifica el pedido, finalmente han caído en saco roto porque no ha apelado la prisión preventiva en el plazo de ley. Ha manifestado que está conforme con los 15 meses que le ha impuesto el juez de investigación preparatoria”, señaló.

En respuesta, Giulliana Loza reiteró que la apelación sí fue presentada y le pidió a Pérez que “deje de mentir”. “Señor Pérez, deje de mentir diciendo que no hemos presentado la apelación. Se presentó dentro del plazo, aun cuando la resolución no se leyó completamente y no nos ha sido notificada, ¡porque no la han terminado de revisar ni firmar!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Un día antes, la letrada había indicado que el viernes 31 acudió a la sede judicial para presentar la apelación, pero por temas administrativos no pudo ser interpuesta. Según dijo, el juez le manifestó que podría ser admitida a trámite después.

Hasta el momento, el juez Víctor Zúñiga no ha emitido un pronunciamiento sobre si admite a trámite o no la apelación de la defensa de Keiko Fujimori. Tampoco se ha manifestado sobre el pedido del fiscal José Domingo Pérez.