Presidenta de la República, Keiko Fujimori, participó en ceremonia por el Día del juez y la jueza. (Foto: Tv Perú)
Presidenta de la República, Keiko Fujimori, participó en ceremonia por el Día del juez y la jueza. (Foto: Tv Perú)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, reafirmó este martes el compromiso de su gobierno con la independencia del Poder Judicial y el respeto a la institucionalidad democrática durante su participación en la ceremonia por el Día del Juez y la Jueza, realizada en el Palacio de Justicia.

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