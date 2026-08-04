La presidenta de la República, Keiko Fujimori, reafirmó este martes el compromiso de su gobierno con la independencia del Poder Judicial y el respeto a la institucionalidad democrática durante su participación en la ceremonia por el Día del Juez y la Jueza, realizada en el Palacio de Justicia.

“Hoy, como presidenta de la República, declaro ante ustedes y ante la ciudadanía el absoluto respeto de mi gobierno a la separación de poderes, a la independencia del Poder Judicial, al Estado de derecho y a la institucionalidad democrática como garantía indispensable para preservar la libertad y estabilidad de nuestra nación” , expresó la mandataria.

Durante su discurso, Fujimori señaló que el fortalecimiento del sistema de justicia constituye una prioridad para su gestión y reconoció los desafíos que enfrenta la administración judicial.

Keiko Fujimori reafirma respeto a la independencia del Poder Judicial: "En lo personal he vivido en carne propia decisiones judiciales. Acaté las resoluciones que me fueron adversas, confiada en que finalmente se haría justicia"https://t.co/OxuPkfot8C — Canal N (@canalN_) August 4, 2026

“Somos conscientes de los importantes desafíos que enfrenta la administración de justicia. Por eso saludo, señora presidenta, las líneas de acción de su gestión: una justicia célere y oportuna”, manifestó, en referencia a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello.

La jefa de Estado aseguró que el Ejecutivo respaldará las principales iniciativas impulsadas por el Poder Judicial para mejorar el servicio de justicia.

En ese sentido, anunció que su gobierno apoyará la implementación de las unidades de flagrancia, el fortalecimiento de la modernización tecnológica, la expansión del expediente judicial electrónico y la capacitación permanente de magistrados y servidores judiciales.

“Apoyaremos decididamente la implementación de las unidades de flagrancia, la modernización tecnológica, el avance del expediente judicial electrónico y la capacitación permanente de magistrados y servidores judiciales”, sostuvo.

La ceremonia por el Día del Juez y la Jueza reunió a magistrados, autoridades del sistema de justicia y representantes de los poderes del Estado en la sede del Palacio de Justicia.