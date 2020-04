El fiscal coordinador del equipo especial para el Caso Lava Jato, Rafael Vela, presentó un escrito a la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional especializada en Crimen Organizado, en el que no solo reitera posponer la audiencia programada para este jueves en la que se evaluará la apelación contra la prisión preventiva de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori el hasta el levantamiento del aislamiento social obligatorio, sino también informa que ningún representante del Ministerio Público asistirá a la misma.

Vela argumenta en su escrito que es imposible tener acceso a los documentos necesarios para la intervención de los fiscales en la audiencia programada para el jueves. “No podría llevarse a cabo una audiencia donde una de las partes se presentaría en evidente desventaja, al no contar con la información necesaria para absolver los agravios, pues, obtenerla, implica el riesgo de contraer el COVID – 19, vulnerando así el derecho a la salud”, dice el escrito, al cual tuvo acceso El Comercio.

El fiscal Vela remarca y anuncia en el documento que “no se concurrirá a la misma, dada las condiciones de desigualdad, que no nos resultan imputables”. Al final del escrito, se pide al Poder Judicial que se debe tener “por justificada nuestra inconcurrencia en ese sentido”.

Por otro lado, para este martes el Poder Judicial tenía programada una audiencia virtual para evaluar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Keiko Fujimori para revocar la orden de prisión preventiva que ella viene cumpliendo en el penal de mujeres de Chorrillos por el caso de los aportes de Odebrecht a su campaña electoral

Sobre las razones de esta decisión fiscal, fuentes del Ministerio Público indicaron a El Comercio que los fiscales del caso no pueden acceder a la carpeta de investigación que está en la fiscalia pues no están autorizados a romper el aislamiento social obligatorio. Sin esa carpeta, refieren, no pueden plantear una contradicción efectiva y defender la posición del Ministerio Público.

Igualmente, señalan que debido a que Keiko Fujimori tiene en trámite su pedido de cese de prisión por el riesgo de contrar el COVID-19 en paralelo a la apelación, ella no estaría desprotegida de la tutela judicial.