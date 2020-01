El fiscal José Domingo Pérez argumentó este viernes que hay elementos que evidenciarían la existencia de peligro de fuga por parte de Keiko Fujimori. Por ello reiteró su pedido de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular.

En la audiencia en la que se empezó a exponer el peligro de fuga, el fiscal Pérez indicó que Fujimori Higuchi tiene contactos en el extranjero que podrían ayudarla en un eventual intento de salir del país. Agregó que ella carece de arraigo laboral. “¿De qué vive Keiko actualmente?, ¿cuál es su trabajo actual?”, se preguntó.

Pérez dijo que si bien la defensa ha entregado boletas de pago para sustentar sus ingresos, estas no serían confiables. “La falsedad es el indicador de su comportamiento. Falseó ante la autoridad electoral y no declaró los millones que recibió, esto me permite sostener que no tiene arraigo en el país”, dijo.

Otro argumento que el magistrado dio para cuestionar el arraigo laboral de Fujimori es que ya no recibe los ingresos de los congresistas de su bancada desde que el Parlamento fue disuelto el último 30 de setiembre.

El fiscal sostuvo también que la valoración de los elementos de convicción para disponer una prisión preventiva solo es competencia del juez. Aseguró que esos elementos no han sido invalidados por el Tribunal Constitucional, que dispuso la libertad de la procesada y manifestó que sus fundamentos no son vinculantes.

El representante del Ministerio Público sostuvo que la investigada Keiko Fujimori “tuvo un pacto de reserva con los empresarios que le entregaban millones de dólares en efectivo” y por ello pidió al juez valorar el comportamiento que mostró en el proceso administrativo de verificación de la ONPE sobre las campañas del 2011 y 2016, en el que “Keiko dispuso que se declare falsamente aportantes y que no se declare esos millones de dólares que recibía. Para nosotros eso es fraude, son aportes falsos, pero para ellos son aportes simulados”.

La audiencia para evaluar el pedido fiscal de prisión preventiva contra Keiko Fujimori continuará el próximo martes a las 9 a.m. En esa oportunidad, el fiscal Pérez seguirá exponiendo sus argumentos referidos al peligro de fuga y al peligro procesal.

La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, comentó al salir de la audiencia que “hasta ahora el fiscal no aterriza en un caso concreto, sigue leyendo y leyendo sin sustentar algún elemento de lavado de activos. Solo es especulación sin sustento”.