El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ejecutó el fallo del Tribunal Constitucional (TC) y archivó el proceso por el Caso Cocteles contra la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros investigados.

A través de una resolución a la que accedió este Diario, dicha instancia del Poder Judicial dispuso levantar “todo tipo de medida de carácter personal y real” que se haya impuesto a Fujimori Higuchi por los delitos de lavado de activos y organización criminal.

La medida de sobreseimiento también alcanza a Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Adriana Tarazona, Augusto Bedoya, Ana Matsuno Fichigami, Giancarlo Bertini, Hugo Tasayco, Juan Carlos Luna y el partido Fuerza Popular.

Asimismo, contra José Briceño Villena, Luis Barboza Dávila, Efrain Goldenberg, Milagros Maraví, Raúl Maraví, Carlos Luna Venero, Carlos Blanco Matsuno, Miguel Blanco Matsuno, Carlos Blanco Oropeza, Johanna Mitsuko Myers o Johanna Sasaki, Melissa Sasaki, Walter Rengifo Saavedra, Ytalo Pachas Quiñones y Nolberto Rimarachín Díaz.

Del mismo modo, Vicente Silva Checa, Carmen Paucará, Erika Yoshiyama Koga, Antonieta Gutiérrez rosati, Jorge Trelles Montero, Luis Alberto Mejía Lecca y Rafael Arcángel Mariños.

No obstante, declaró la subsistencia de las imputaciones contra Keiko Fujimori, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Adriana Tarazona, Luis Alberto Mejía Lecca, Rafael Herrera Mariños, Carmela Paucará, Erika Yoshiyama Koga y la persona jurídica Fuerza Popular (antes Fuerza 2011) por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica.

También se declaró la subsistencia de la imputación por la presunta comisión del delito de lavado de activos contra Mark Vito Villanella y la empresa MVV Bienes Raíces SAC.

Finalmente, el juzgado ordenó devolver el requerimiento mixto del 2 de julio del 2025 al fiscal, a fin de que proceda a expedir un nuevo pronunciamiento de los extremos subsistentes, únicamente respecto de los procesados y delitos.

El caso

Como se recuerda, en octubre del 2025 y por mayoría, el TC dejó sin efecto la investigación y acusación del Ministerio Público contra Keiko Fujimori por el financiamiento de sus campañas electorales del 2011 y 2016, conocido como el Caso Cocteles.

Como se recuerda, la excandidata presidencial era investigada por el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial del caso Lava Jato, por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal.

Sobre el presunto delito de lavado de activos, el tribunal indicó que los hechos imputados por la fiscalía en contra de Keiko Fujimori no estaban penalizados en 2011 y antes de noviembre del 2016.

Respecto al delito de organización criminal, el TC sostiene que no se ha probado que Fuerza Popular haya tenido un fin criminal y la fiscalía no aportó prueba de ello.