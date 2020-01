A pocos días de que el juez Víctor Zúñiga emita su fallo sobre si acepta, o no, el pedido de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, la excandidata presidencial emitió un video en el que aseguró que no va a fugar del país y que no existe el peligro procesal que expuso el fiscal del equipo especial Lava Jato José Domingo Pérez.

“El Tribunal Constitucional (TC) ha descartado que haya obstrucción, señaló que no ha habido influencia. En un Estado de derecho esto sería cosa juzgada. ¿El Ministerio Público ha presentado elementos nuevos en mi contra? ¿Hay algún elemento en mi contra que pruebe que me vaya a fugar? Hay hechos que deben ser aclarados y por eso seguiré respondiendo como siempre lo he hecho”, indicó.

El juez Zúñiga Urday anunciará este martes 28 de enero si acepta el requerimiento de 18 meses y dos días de prisión preventiva contra la excandidata presidencial, quien es investigada por los supuestos delitos de lavado de activos, obstrucción a la justicia, organización criminal, fraude procesal, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica.

Fujimori Higuchi sostuvo que el fiscal José Domingo Pérez tiene una “obsesión personal” hacia su caso que lo ha llevado a caer en medidas “extremas”.

“El fiscal ha tomado mi caso como una obsesión personal y ha llegado al extremo de atacar a miembros del Tribunal Constitucional solo porque no le dieron la razón. No existe peligro de fuga en mi caso. A ustedes les consta, cuando mi padre renunció a la presidencia desde Japón, me quedé aquí para enfrentar y dar la cara, como lo he hecho desde hace más de 20 años", refirió.

"No existe obstrucción a la justicia porque no he hecho ningún acto que ponga en riesgo el proceso, ni le he pedido a nadie que lo haga; ningún aportante me ha señalado”, añadió la hija del recluido expresidente Alberto Fujimori.

En otro momento, Fujimori Higuchi detalló que ninguno de los investigados la comprometido en algún acto irregular, a excepción de uno que habría mentido para “no ir a prisión”.

“Hay un investigado que a cambio de no ir a prisión, ha pretendido señalarme, pero esto tendría que corroborarlo y no ha podido ni podrá hacerlo jamás, lo que ha dicho es totalmente falso”, aseveró.

Cabe señalar que este es el segundo pedido de prisión preventiva que afronta la lideresa de Fuerza Popular por los presuntos aportes de Odebrecht a su campaña presidencial en el 2011. Por este mismo caso, cumplió con esa medida restrictiva desde octubre del 2018 hasta noviembre del 2019, cuando, por 4 votos contra 3, el TC dispuso su liberación.