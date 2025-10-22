Víctor Reyes Parra
Víctor Reyes Parra

Caso Cocteles: Las opciones que evalúan Ollanta Humala, Nadine Heredia y Susana Villarán para beneficiarse con el fallo del TC
Los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Caso Cocteles irán más allá de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, sus impulsores y beneficiarios inmediatos. Las defensas de Ollanta Humala, Nadine Heredia y Susana Villarán evalúan el camino o la forma en que la decisión de archivar el proceso contra Keiko Fujimori por presuntos aportes ilícitos de campañas se extendería hacia ellos.

