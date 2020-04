Sin la participación de la fiscalía, el Poder Judicial evaluó esta mañana el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Keiko Fujimori para revocar la segunda orden de prisión preventiva contra de la lideresa de Fuerza Popular.

Antes de iniciar la audiencia, la Sala de Apelaciones desestimó la solicitud del equipo especial para suspender la diligencia.

El recurso de apelación quedó al voto y la decisión, en su momento, será informada a las partes, según informó el tribunal.

Los magistrados escucharon los argumentos de Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, por casi 30 minutos. La letrada sostuvo que la fiscalía no había incorporado nuevos hechos al segundo pedido de prisión preventiva, y calificó la resolución que ordena la medida como “inconstitucional”.

“Keiko Fujimori se presentó voluntariamente ante el jurado, no intentó fugar ni esconderse”, apuntó Loza.

En otro momento, la abogada señaló que no tuvo participación en la diligencia de toma de declaración del excongresista Rolando Reátegui, en calidad de testigo protegido, y consideró que el testimonio de Jorge Yoshiyama es “sospechoso”. Ambos testigos han mencionado a Keiko Fujimori en sus declaraciones.

En su sustentación, Loza también hizo referencia al contexto de la pandemia generada por el Covid-19. Indicó que su defendida pertenece a la “población vulnerable” dentro del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

Al ser consultada si en primera instancia se había debatido la imposición de una medida menos gravosa que la prisión preventiva, la abogada respondió que la defensa postuló que Keiko Fujimori podía afrontar el proceso en libertad.

El Ministerio Público había presentado ayer un pedido para que se postergue la audiencia mientras dure la cuarentena. El equipo especial, a cargo del fiscal Rafael Vela, adelantó además que de no hacerlo no participará en la diligencia. En estos momentos sustenta su posición la abogada de Fujimori, Giulliana Loza.

NOTA PREVIA

El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato, envió un escrito este miércoles en donde reiteraba su solicitud para que se reprograme esta audiencia hasta que se levante el estado de emergencia nacional.

#URGENTE Fiscal superior Rafael Vela pide posponer audiencia en la que se revisará apelación a la prisión preventiva para Keiko Fujimori por el Caso #Odebrecht.



Adelanta que no acudirán a audiencia de mañana. pic.twitter.com/c2au1s7qGN — Política El Comercio (@Politica_ECpe) April 22, 2020

El fiscal José Domingo Pérez , por su parte, solicitó el pasado martes información al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) sobre las condiciones carcelarias de Keiko Fujimori en el penal de Chorrillos. También pidió los nombres de las internas con las que permanece la ex candidata presidencial.

Igualmente, requirió conocer si la mayor de los hermanos Fujimori no se encuentra en el pabellón común u ordinario del centro penitenciario, “sino en un espacio que no comparte con internas y con una celda de 2x3 metros y un patio de 2x5 metros aproximadamente”.

Documento fiscal enviado al INPE

El fiscal Vela también comentó que es necesario que el juez que asuma la revisión de este expediente, tras el apartamiento del magistrado Richard Concepción Carhuancho, sea Víctor Zúñiga Urday, por tener conocimiento del caso. El último martes, el juez Concepción se apartó de revisar el pedido de cese de prisión preventiva de Fujimori porque había sido recusado de la investigación por su defensa en el 2019.

"Reclamamos que el juez que decida finalmente si la señora Fujimori está en riesgo de contagio de su vida y salud sea el juez Víctor Zúñiga, que conoce previamente de la investigación y no cualquier otro juez que no tenga aproximación a los detalles”, sostuvo Vela en RPP.

Pide valorar la vida de procesados

La abogada Giulliana Loza exhortó a los fiscales a no exigir a un juez de su elección argumentando conocimiento del caso. “Señores fiscales, valoren la vida de los procesados. Dejen de lado sus maniobras dilatorias y no exijan públicamente a un juez de su elección para el cese de prisión preventiva. Eso es indebido y desnuda sus preferencias”, escribió en su cuenta de Twitter.

La letrada pidió no poner trabas a su pedido. "No retrasen más el trámite. No pongan excusas. Han pasado casi tres meses sin que se revise el caso de Keiko”, enfatizó.

Tuits de la abogada Giulliana Loza.

De otro lado, Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujikori solicitó el lunes a través de un video publicado en su red social la excarcelación de su cónyuge porque, según indicó, su vida corre riesgo ante un posible contagio de coronavirus (COVID-19) en el penal de Chorrillos.

“Mensaje desesperado”

“No pido un trato preferente de ninguna manera, solo pido que su caso, como el de muchas personas privadas de su libertad, sea revisado. Solo quiero pedir una sola cosa al Poder Judicial, a la Defensoría del Pueblo, a la OEA, a la prensa, a todos ustedes que ven este mensaje desesperado, por favor, no dejen morir a mi esposa”, indicó a través de un video publicado en la cuenta de Twitter de Keiko Fujimori.

En enero pasado, el juez Víctor Zúñiga Urday dictó 15 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, investigada por presunto lavado de activos. El magistrado encontró graves y fundados elementos convicción, presentados por el fiscal José Domingo Pérez contra la ex candidata presidencial. El equipo especial le imputa el liderazgo de una presunta red criminal que habría recibido dinero ilícito de la constructora brasileña Odebrecht.

La admisión a trámite del recurso de apelación de Keiko Fujimori contó los votos de los jueces Sonia Torre y Rómulo Carcausto. El magistrado Edgar Medina tuvo un voto discordante, tras considerar que el recurso debería declararse inadmisible por ser presentado fuera del plazo de ley.

Keiko Fujimori es investigada por presunto lavado de activos, obstrucción a la justicia, entre otros delitos. El equipo especial le imputa el liderazgo de una presunta organización criminal que recibió aportes ilícitos de Odebrecht.

La semana pasada, Fujimori Higuchi denunció la situación de riesgo que enfrentan las internas en el penal de Chorrillos, donde se encuentra cumpliendo prisión preventiva, debido al coronavirus. Apeló por la excarcelación “inmediata” de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, de quien dijo que padece una enfermedad autoinmune. Sin embargo, Villarán continuará en prisión, pues el Poder Judicial desestimó el lunes su pedido de cese de prisión preventiva.

