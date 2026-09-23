La presidenta del Poder Judicial (PJ), Janet Tello, rechazó el discurso que brindó la mandataria Keiko Fujimori ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en defensa de militares y policías que vienen siendo juzgados por crímenes de lesa humanidad, y pidió que se retracte.

Durante el I Congreso Internacional de Familia: “Oralidad, Gestión Judicial y Nuevos Desafíos de la Justicia Familiar”, evento que se desarrolla en Ayacucho, la titular del PJ recordó que Fujimori Higuchi había anunciado que respetaría la independencia de poderes.

“Parece que lo olvidó porque ante Naciones Unidas ha hecho unas afirmaciones que no las puedo permitir como presidenta del Poder Judicial”, expresó al cuestionar que Fujimori Higuchi haya dicho que se ha transgredido el debido proceso en el caso de los militares y policías.

“Las rechazo completamente y espero que todos los jueces y las juezas respalden, porque nosotros no podemos permitir que ante el mundo se nos haya dicho que a pesar que militares y policías han demostrado -dijo ella- que sus procesos han sido transgredidos, el debido proceso ha sido transgredido, nosotros continuamos juzgándolos”, subrayó.

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“No dijo Poder Judicial, correcto, pero, ¿quién juzga en una democracia? Que se retracte porque lo ha hecho a nivel internacional, quizás sí cuando venga acá o explique cuál es el sentido de sus afirmaciones”, añadió.

En ese sentido, Tello Gilardi señaló que las afirmaciones de Keiko Fujimori ante la ONU “vulneran la labor y autonomía de las y los magistrados en el país”.

“Para vencer el terrorismo en el país, por supuesto, lo reconocemos: militares y policías estuvieron al frente, pero también lo hicimos las juezas y jueces, también tuvimos jueces asesinados”, sostuvo.

Finalmente, la magistrada remarcó que la justicia evalúa los casos “con objetividad e independencia”, y con garantía del debido proceso tanto para militares y policías como para cualquier ciudadano.

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Como se recuerda, durante su presentación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Keiko Fujimori criticó que los militares y policías que enfrentaron a Sendero Luminoso y al MRTA sigan siendo juzgados en el Perú, “a pesar de haber demostrado que el debido proceso fue transgredido”.

“Vencimos al terrorismo, pero lamentablemente aún hoy, después de 34 años, quienes asumieron esa misión siguen siendo juzgados. A pesar de haber demostrado que el debido proceso fue transgredido]”, subrayó.