La presidenta Janet Tello criticó el discurso de la mandataria Keiko Fujimori en las Naciones Unidas en defensa de militares y policías. (Foto: Poder Judicial)
La presidenta Janet Tello criticó el discurso de la mandataria Keiko Fujimori en las Naciones Unidas en defensa de militares y policías. (Foto: Poder Judicial)
Por Redacción EC

La presidenta del Poder Judicial (PJ), Janet Tello, rechazó el discurso que brindó la mandataria Keiko Fujimori ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en defensa de militares y policías que vienen siendo juzgados por crímenes de lesa humanidad, y pidió que se retracte.

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