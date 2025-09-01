La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, estimó que será “imposible” que en setiembre se emita un fallo sobre el Caso Cocteles, que involucra a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

En declaraciones a Canal N, recordó que la audiencia se llevó a cabo el pasado 27 de agosto y que debe analizar “con detalle” lo que hay en el expediente del caso.

“Como acaban de tener la audiencia, este mes será imposible que se pueda decidir, pero indudablemente estamos procurando que lo más pronto posible, después de una audiencia, se puedan votar los casos porque tenemos frescos los argumentos que se han presentado”, expresó.

“Además de lo que han dicho en la audiencia, tenemos que analizar con detalle lo que hay en el expediente”, agregó Pacheco Zerga.

Como se recuerda, la defensa de Keiko Fujimori busca archivar el proceso y la investigación contra la lideresa de Fuerza Popular por los presuntos aportes ilícitos en el financiamiento de las campañas electorales del 2011 (Fuerza 2011) y 2016 (Fuerza Popular).

La Procuraduría del Poder Judicial asegura que el delito de lavado de activos ya se configuraba en el 2011 y 2016, y la defensa de Fujimori Higushi argumenta que los hechos no calzan en el delito de lavado de activos.

Se pronuncia sobre El Frontón

De otro lado, Luz Pacheco dijo esperar que la anunciada reconstrucción del penal en la isla El Frontón no tenga las características de las cárceles de El Salvador, gobernado por Nayib Bukele, donde, según refirió, “se violan derechos fundamentales”.

“Es indudable que necesitamos un ambiente más para las personas que están privadas de su libertad, pero confío que ese penal no tenga las características de las cárceles de Bukele, donde creo que se violan derechos fundamentales”, subrayó.

“Vemos seres humanos que están como enjaulados, no tienen ningún tipo de intimidad, donde los baños no tienen separación con el resto, que no hacen nada todo el día y creo que eso no es adecuado al respeto que deben las personas, así hayan cometido los delitos que hayan cometido”, añadió.