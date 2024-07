El fiscal coordinador del equipo especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, consideró que el Tribunal Constitucional (TC) podría afectar el desarrollo del juicio oral contra Keiko Fujimori, luego que la lideresa de Fuerza Popular presentara un recurso para archivar el proceso por el Caso Cócteles.

En declaraciones a RPP TV, indicó que desde un primer momento las defensas de los acusados pretendían que el juicio oral no se instale, pero como ello no ocurrió, entonces hay una “búsqueda para que no continúe” y que acudir al TC es una “estrategia”.

Tras indicar que en febrero pasado se presentó una demanda similar ante el TC que está pendiente de evaluación, Vela Barba señaló que es una “preocupación” una posible intervención del tribunal en el desarrollo del juicio oral.

“Efectivamente, la estrategia de acudir al Tribunal Constitucional, hoy día se ha tomado conocimiento de una demanda, pero ya existe otra desde el mes de febrero que está pendiente también de decisión y conocimiento”, expresó.

“El Tribunal Constitucional, como órgano máximo jerárquico, autónomo de la interpretación de la constitucionalidad de las leyes y que resuelve demandas de garantías, puede perfectamente también afectar lo que sería el desarrollo del juicio oral y por supuesto que es una preocupación”, agregó.

Rafael Vela también insistió sobre el origen político del TC y recordó que la bancada de Fuerza Popular votó en el Congreso por la elección de varios de sus integrantes.

“De cualquier manera siempre hay que estimar -como parte de un análisis- la génesis del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional nace sobre la base de un acto político, de decisión del Congreso de la República”, manifestó.

“El partido Fuerza Popular tiene una bancada activa que ha votado además dentro de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Siempre queda la expectativa que los tribunos estén por encima de ese origen mediante el cual fueron electos, pero también es una preocupación”, sentenció.

Pide archivar el caso

Como se recuerda, la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, recurrió al Tribunal Constitucional para solicitar que se archive todo el proceso judicial y se anule el juicio oral que se le sigue por el Caso Cócteles.

Según documentos obtenidos por El Comercio, a través de un hábeas corpus, la excandidata presidencial pidió anular las imputaciones en su contra, así como la acusación, el auto de enjuiciamiento y todo lo actuado hasta la fecha, en el proceso por presunto lavado de activos, crimen organizado y otros.

Fujimori Higuchi es procesada por la recepción de presunto dinero ilegal de la empresa brasileña Odebrecht y de empresarios nacionales para sus campañas electorales del 2011 y 2016.