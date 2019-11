La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reconoció como ciertas las declaraciones del presidente del Directorio de Credicorp Ltd., Dionisio Romero Paoletti, quien reveló que Credicorp donó US$ 3.6 millones a la campaña electoral del fujimorismo en el 2011. Según dijo, estas son pruebas de que el dinero de su campaña no fue de la constructora Odebrecht.

“Se nos pidió que estos aportes se mantengan en absoluta reserva por temor a represalias, tal como el señor Romero lo ha confirmado hoy en su declaración ante el Ministerio Público. El tiempo es el mejor amigo de la verdad: jamás recibí dinero de Odebrecht y nunca hubo lavado de activos”, dijo.

Keiko Fujimori, quien cumple prisión preventiva en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos desde el 31 de octubre del año pasado por el Caso Odebrecht, aseguró que respetó el compromiso de mantener en reserva los aportes privados a su campaña: “Fue un compromiso que asumí y he respetado hasta las últimas consecuencias”, dijo.

Este lunes, Dionisio Romero Paoletti reveló el millonario aporte de campaña ante el fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a Keiko Fujimori por presunto lavado de activos.

Romero aseguró en un comunicado posterior al interrogatorio, enviado a sus trabajadores, que el aporte “fue sin duda una cifra excepcional que se explica en el contexto de la amenaza igualmente excepcional del chavismo”, en referencia a la candidatura de Ollanta Humala en el 2011.

En tanto, Keiko Fujimori aseguró que la declaración de Romero “confirma la versión que Jaime Yoshiyama dio sobre el dinero recibido por Fuerza Popular en la campaña 2011”. Según dijo Yoshiyama el año pasado, el dinero de campaña era de origen lícito y así lo acreditaría ante las autoridades.

En esa línea, pidió que el tema se esclarezca “al mínimo detalle en el proceso judicial, pero con un debido proceso y como corresponde en mi caso, en libertad”.

Cabe resaltar que el Tribunal Constitucional iniciará este martes el debate sobre el hábeas corpus que busca la liberación de Keiko Fujimori.